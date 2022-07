Stade Rennais Mercato : Genesio annonce deux renforts au SRFC

Publié par Ange A. le 02 juillet 2022 à 10:14

Stade Rennais Mercato : Tout juste prolongé au SRFC, Bruno Genesio a dévoilé ses priorités pour renforcer son effectif cet été.

Stade Rennais Mercato : Deux renforts attendus par Genesio

Arrivé au Stade Rennais en mars 2021, Bruno Genesio est désormais sous contrat jusqu’en juin 2025. Pour sa première saison pleine avec Rennes, l’ancien entraîneur de Lyon a terminé à la 4e place. Présent en conférence de presse vendredi, le coach des Rouge et noir s’est prononcé sur la suite du mercato du SRFC. Le technicien de 55 ans attend notamment du renfort en défense suite au transfert de Nayef Aguerd à West Ham. Un départ qui a rapporté 35 millions d’euros au club breton. Pour compenser ce départ, l’entraîneur rennais attend au moins deux nouveaux défenseurs.

« On avait déjà l’ambition de remplacer Nayef Aguerd, parti à West Ham. Maintenant, on a besoin de deux joueurs à ce poste puisque notre charnière titulaire est décimée. On a Loïc [Badé] qui est là, qui va montrer le fort potentiel qu’on a décelé chez lui, mais ça nous oblige à prendre deux joueurs à ce poste-là plutôt qu’un seul », a expliqué le successeur de Julien Stéphan.

Une première signature déjà bouclée au SRFC ?

Le Stade Rennais serait proche de signer son premier renfort défensif de l’été. En galère au FC Barcelone depuis le sacre des Bleus au Mondial 2018, Samuel Umtiti est poussé vers la sortie. Ancien entraîneur du défenseur tricolore à l’Olympique Lyonnais, Bruno Genesio a confirmé l’intérêt du SRFC pour Umtiti. « C’est un joueur que je connais parfaitement, je l’ai eu à la formation et chez les pros à Lyon, ça crée des liens. Vous connaissez tous son histoire, ses qualités, les déboires qu’il a eus l’année dernière, mais ça reste un joueur de très haut niveau, et les joueurs de très haut niveau nous intéressent », a indiqué le technicien.

Le transfert de Samuel Umtiti au Stade Rennais serait en bonne voie selon la presse catalane. Rédacteur-en-chef du Barça Time, Shay Lugassi assure que le défenseur de 28 ans aurait déjà donné son accord pour retrouver son mentor en Bretagne. Reste maintenant un accord entre le FC Barcelone et le SRFC.