ASSE Mercato : Le dossier Blitzer capote, un nouveau repreneur arrive

Publié par Thomas le 04 juillet 2022 à 16:12

ASSE Mercato : Alors que tout semble indiquer une fin d'aventure entre David Blitzer et Saint-Etienne, un nouveau repreneur aurait fait son apparition.

Vente ASSE : Clap de fin pour David Blitzer et l’AS Saint-Étienne

Terrible nouvelle pour l’AS Saint-Étienne et ses supporters. En passe de reprendre le club ligérien, l’homme d’affaires américain David Blitzer ne serait pas tombé d’accord avec Bernard Caïazzo et Roland Romeyer pour un rachat. Alors que tout semblait acté entre les deux parties malgré des sanctions contrariantes imposées par la LFP (retrait de 6 points dont 3 en sursis et huis-clos), l’ ASSE a annoncé ne pas avoir reçu d’offres de la part du propriétaire de Crystal Palace.

Dans un communiqué transmis aux médias ce week-end, les actionnaires des Verts ont fait savoir qu’aucune offre ferme de rachat du club n’a été reçue, expliquant ne pas être à l’origine de ce nouvel échec. Un discours qui passe mal du côté des supporters, mais aussi auprès de certains journalistes proches du dossier, qui nient la version donnée par le duo présidentiel Caïazzo-Romeyer.

" Il y a eu une offre de faite ", clame Romain Molina sur sa chaîne YouTube, qui rappelle la transparence des fonds de David Blitzer et sa bienveillance dans le dossier. De son côté, Le Progrès relaie que le clan Blitzer a bien formulé une offre pour le rachat de l’ ASSE, mais que celle-ci n’a jamais connue de réponses. De quoi ajouter de l’huile sur le feu dans cet interminable dossier et raviver les tensions déjà bien existantes entre la direction et ses supporters. Toutefois, le club ligérien pourrait connaître un nouveau racheteur, déjà positionné dans des clubs comme le Paris Saint-Germain.

ASSE Mercato : Accor s’intéresse aux Verts

D’après les informations du journaliste Laurent Hess, l’AS Saint-Étienne serait visé par le groupe Accor-Live Limitless pour un rachat cet été. Le géant de l’hôtellerie aurait pris des renseignements pour une éventuelle vente de l’ ASSE. La source dévoile que l’image du club ligérien plairait grandement au groupe du CAC40, sponsor maillot du PSG.

Accor souhaiterait notamment ouvrir un établissement 4 étoiles à Saint-Etienne ces prochaines années sous l'impulsion de son président, Sébastien Bazin, ancien président du Paris SG. À l’instar de David Blitzer et son groupe Bolt Football Holding, la société basée à Boulogne-Billancourt représenterait une opportunité financièrement sûre pour la direction ligérienne, qui avait connu par le passé plusieurs candidats au rachat peu sérieux.