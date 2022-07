OM Mercato : Le Stade Rennais proche d'une signature folle à Marseille

Publié par Thomas le 05 juillet 2022 à 12:37

OM Mercato : Courtisé par plusieurs clubs français, dont l'OGC Nice et le SRFC, Steve Mandanda a décidé de rejoindre le Stade Rennais cet été.

Tout s’emballe à l’Olympique de Marseille. Après le départ inattendu de Jorge Sampaoli la semaine dernière, qui avait secoué la planète foot, et l’arrivée dans la foulée du Croate, Igor Tudor, les Olympiens s’apprêtent à perdre leur légende dans les buts, Steve Mandanda. Relégué au rôle de second plan la saison passée au profit de la recrue espagnole Pau Lopez, le portier international songeait à se trouver un point de chute cet été. Si le joueur de 37 ans attendait la reprise des entraînements lundi pour prendre sa décision, il n’aurait pas tardé, bouclant un accord avec son futur club.

Annoncé dans le viseur du SRFC depuis de longues semaines, Steve Mandanda aurait donné son feu vert ce mardi au club breton pour une signature cet été. À deux ans de la fin de son contrat à l’ OM, le champion du monde 2018 se rapprocherait d’une signature à Rennes où il regagnerait du temps de jeu, en remplacement du Sénégalais, Alfred Gomis. La source dévoile que l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais doivent désormais s’entendre sur un prix pour finaliser le deal. L’officialisation du transfert pourrait intervenir ces prochains jours, notamment en cas d’accord trouvé entre les Rouge et Noir et Marseille. Son arrivée au SRFC pourrait notamment être suivie de celle d’un autre international, Samuel Umtiti, qui a lui aussi donné son aval pour rallier le Roazhon Park cet été.

OM Mercato : André Ferreira pour remplacer Mandanda à Marseille ?

Avec le départ quasi acté de Steve Mandanda au Stade Rennais et le probable transfert de Simon Ngapandouetnbu à Valenciennes en Ligue 2. Pablo Longoria et Javier Ribalta sont à la recherche d’un nouveau gardien pour épauler Pau Lopez. D’après les informations du média portugais A Bola, l’ OM suivrait de près la situation d’André Ferreira, gardien de 26 ans évoluant au FC Paços de Ferreira. Les dirigeants phocéens seraient récemment venus à la pêche aux informations concernant le portier portugais, des discussions qui pourraient s’intensifier en cas de départ officiel de Steve Mandanda.