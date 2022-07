Stade Rennais Mercato : La venue d'un défenseur au SRFC menacée !

Publié par Thomas le 05 juillet 2022 à 13:37

Stade Rennais Mercato : À la recherche d'un top défenseur cet été, le SRFC a reçu une terrible nouvelle concernant l'une de ses pistes les plus chaudes.

Stade Rennais Mercato : Ça se complique pour Kim Min-jae

Depuis le départ de Nayef Aguerd à West Ham le mois dernier, le SRFC s’empresse de trouver un défenseur central de haut niveau pour renforcer son arrière-garde. Avec la blessure récente du prometteur Warmed Omari, le club breton a accéléré ses recherches, se rapprochant même de deux accords avec deux pointures : Samuel Umtiti et Kim Min-jae. Si l’international français se dirige bien vers le Stade Rennais, le second pourrait finalement rester au Fenerbahçe, ou bien rejoindre l' OM, qui le suit de très près pour remplacer William Saliba.

Alors que tout semblait acté pour l’arrivée de l’international Sud-Coréen à Rennes, les négociations entre les deux clubs auraient connu du plomb dans l’aile ces dernières heures. Comme le révèle Foot Mercato ce mardi, le Fenerbahçe, où le joueur est sous contrat jusqu’en 2025, aurait refusé la première proposition des Rouge et Noir, plaçant le dossier en stand-by. Pour rappel, le SRFC avait proposé de payer la clause libératoire de Kim Min-jae, à savoir 18 millions d’euros, en plusieurs fois. Pour le club stambouliote la situation est simple, seul un paiement en une fois sera accepté de la part des Bretons, sans quoi le transfert serait avorté. Dans le même temps, Florian Maurice finalise la venue de Samuel Umtiti à ce poste et se rapprocherait d’un deal avantageux avec le Barça.

Stade Rennais Mercato : Le SRFC proche d’un coup gratuit avec le Barça

En fin de contrat en juin 2026 au FC Barcelone, Samuel Umtiti voit bon nombre de prétendants se rétracter face à sa situation contractuelle désavantageuse. Une mauvaise nouvelle pour les Blaugranas qui avaient prolongé leur défenseur dans le seul but de pouvoir inscrire Ferran Torres dans l’équipe en hiver dernier. Poussé vers la sortie par Xavi, le champion du monde 2018 a récemment donné son feu vert au Stade Rennais, faisant au passage quelques concessions financières. Si l’idée principale était de transférer Umtiti en prêt, le Barça et le SRFC ont convenu une autre formule. Le club catalan pense à résilier le contrat de son joueur, afin de ne plus avoir à assumer son imposant salaire les saisons à venir. De son côté, le Stade Rennais pourrait disposer d’un renfort sur le long terme sans débourser la moindre indemnité de transfert.