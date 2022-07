OM Mercato : Une superbe nouvelle tombe pour le FC Nantes !

Publié par Thomas G. le 06 juillet 2022 à 10:04

OM Mercato : Igor Tudor tout juste intronisé, l'Olympique de Marseille tente de boucler la vente d'un grand talent brésilien pisté par le FC Nantes.

OM Mercato : Le dossier Luis Henrique relancé au FC Nantes

L’Olympique de Marseille sort peu à peu la tête de l’eau après la démission de Jorge Sampaoli vendredi dernier. Le départ de l’entraîneur argentin avait été vécu comme un choc par le vestiaire marseillais marqué par cette nouvelle. Moins d’une semaine plus tard, le club n’est plus dans l’œil du cyclone et le nouvel homme fort, Igor Tudor, a pris ses fonctions lundi. Une prouesse réalisée par le président Pablo Longoria qui a permis de relancer le mercato marseillais.

Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, Luis Henrique n’a toujours pas quitté la cité phocéenne. La faute a des désaccords entre Flamengo et l’ OM sur les modalités du prêt du buteur de 20 ans, selon UOL. Une aubaine pour le FC Nantes qui était le club le mieux placé pour recruter l’attaquant brésilien avant l’arrivée de Flamengo. Le président de l’Olympique de Marseille aimerait prêter Luis Henrique en Ligue 1 avec une option d’achat pour garder un œil sur les prestations du joueur. Dans cette optique, l’option nantaise semble être la piste la plus plausible. Les Canaris sont à la recherche de renforts pour refaire leur ligne offensive et Luis Henrique est la priorité.

OM Mercato : Luis Henrique ne sera pas le seul à quitter Marseille

L’espoir auriverde n’est pas le seul joueur marseillais en instance de départ à Marseille. La légende du club, Steve Mandanda, serait proche de rejoindre le Stade Rennais. L’international français s’est mis d'accord contractuellement avec le club Rouge et Noir pour parapher un bail de deux ans. Le gardien de 37 ans pourrait débarquer à Rennes libre de tout contrat, son arrivée est prévue ce mercredi en Bretagne. Une page de l’histoire se tourne pour l’Olympique de Marseille avec le départ de Il Fenomeno qui aura disputé plus de 600 matches sous les couleurs marseillaises.