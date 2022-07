OM Mercato : Arrivée imminente de Mandanda au Stade Rennais !

Publié par Timothée Jean le 05 juillet 2022 à 22:41

OM Mercato : La nouvelle fera forcément des déçus, mais aussi des heureux. Steve Mandanda est sur le point de s’engager avec le Stade Rennais.

OM Mercato : Steve Mandanda en route pour le Stade Rennais

Tout s’accélère du côté de l’Olympique de Marseille. Malgré le départ de Jorge Sampaoli, remplacé dans la foulée par Igor Tudor, le club phocéen est en passe de perdre son gardien de but légendaire, Steve Mandanda. Depuis de nombreux mois maintenant, le nom de portier tricolore circule avec insistance du côté de Rennes. Le directeur sportif du SRFC, Florian Maurice, a même récemment avoué qu'il a bien entamé les négociations avec l'entourage du joueur en vue de son transfert. Et après plusieurs semaines de tractations, les dirigeants bretons touchent enfin au but pour sa signature.

Il y a quelques heures, L’Équipe révélait que Steve Mandanda avait donné son accord pour rejoindre le Stade Rennais dès cet été. Relégué sur le banc de touche à l’ OM au profit de Pau Lopez, le gardien de 37 ans espère donc relever un nouveau défi sur de nouvelles terres. Et si cette affaire faisait grand bruit dans la cité phocéenne, les dirigeants rennais attendaient encore l’aval de la direction de l’OM pour finaliser la transaction. C’est désormais chose faite, puisque RMC Sport assure que Steve Mandanda est attendu ce mercredi à Rennes afin de passer la traditionnelle visite médicale. Si tout se passe bien, le natif de Kinshasa devrait s’engager officiellement avec le Stade Rennais.

OM Mercato : Un joli chèque pour le transfert de Mandanda

Steve Mandanda, qui a déjà quitté l'Olympique de Marseille une première fois pour s’engager en faveur de Crystal Palace en juillet 2016, s’apprête cette fois-ci à poser ses valises au Stade Rennais. Longtemps indécis pour son départ, les dirigeants de l’ OM ont fini par craquer. La source explique que la direction marseillaise espère toucher un joli chèque sur le départ de son portier, dont le contrat expire en juin 2024. Les différentes parties seraient en train de finaliser les derniers détails pour acter son transfert. Le montant exact de la transaction n’a pas encore été divulgué.

En quête de liquidités cet été, la direction marseillaise accélère ainsi pour son dégraissage massif. En plus de Steve Mandanda, en partance pour le SRFC, d’autres éléments marseillais devraient être vendus dans les jours à venir. Luis Henrique, Alvaro Gonzalez, Kevin Strootmann, Nemanja Radonjic ou encore Duje Caleta-Car sont cités parmi les joueurs que l' OM veut mettre à la porte dès cet été dans le but de soulager ses finances.