OM Mercato : Signature imminente d’une superstar en attaque !

Publié par Timothée Jean le 06 juillet 2022 à 14:06

OM Mercato : Après l'intronisation d’Igor Tudor, l’Olympique de Marseille est proche de finaliser l’arrivée d’une superstar en attaque.

OM Mercato : Arrivée imminente de Dries Mertens à Marseille

Le mercato estival s’emballe du côté de l’Olympique de Marseille. Après l’arrivée de l’entraîneur Igor Tudor, récemment intronisé sur le banc marseillais en remplacement de Jorge Sampaoli, la direction de l’ OM est en passe de boucler un nouveau renfort offensif et pas des moindres. Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille depuis plusieurs semaines, Dries Mertenss’apprête à rejoindre l’effectif marseillais dans les prochaines heures.

Comme l’indiquent les journalistes Florien Holsbeek et Sacha Tavolieri, les représentants de l’attaquant belge sont bel et bien présents dans la cité phocéenne afin de finaliser sa venue au plus vite. Le dénouement est donc imminent pour le buteur de 35 ans, car il ne resterait plus que quelques détails à régler avant d’acter son transfert à Marseille.

OM Mercato : Un contrat de deux ans attend Dries Mertens

Il faut dire que les dirigeants de l’ OM ont entamé les négociations pour le transfert de Dries Mertens depuis plusieurs mois maintenant. Et jusqu’ici, les deux parties ne parvenaient pas à s’accorder sur la durée de son contrat. L’attaquant belge, libre de tout contrat suite à son départ de Naples, souhaitait obtenir un bail de deux ans, tandis que la direction marseillaise lui proposait un contrat d’une saison, plus une année supplémentaire en option. Un désaccord qui freinait les négociations entre les deux parties.

Cependant, après plusieurs semaines de négociations, ce dossier devrait finalement se décanter. L’ OM serait même prêt à effectuer un effort considérable pour boucler sa signature, même si le salaire du joueur reste élevé. Pour faciliter la transaction, le principal concerné devra aussi revoir ses exigences salariales à la baisse. Si tout se passe bien, Dries Mertens devrait retrouver son ancien coéquipier, Arkadiusz Milik, à Marseille. Un duo qui fait déjà rêver les supporters marseillais. Les dirigeants phocéens semblent donc déterminés à boucler ce joli coup à zéro euro.