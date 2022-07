OM Mercato : C’est réglé, une officialisation imminente à Marseille

Publié par Timothée Jean le 06 juillet 2022 à 20:06

OM Mercato : C’est presque fait. La direction de l'Olympique de Marseille est en passe d'officialiser le transfert de Nemanja Radonjic au Torino.

OM Mercato : Visite médicale en cours pour Radonjic au Torino

Les prochains jours s’annoncent très mouvementés du côté de l’Olympique de Marseille. Désireux d’insuffler un vent nouveau dans son effectif, le club phocéen redouble d’efforts pour attirer de nouveaux renforts. Mais avant de poursuivre son recrutement estival, l’ OM devra se séparer de plusieurs joueurs afin d’alléger sa masse salariale. D’ailleurs, la direction marseillaise est en passe d’officialiser le départ de Nemanja Radonjic.

De retour d’un prêt mitigé au Benfica Lisbonne, l’attaquant serbe n’évoluera pas à l’ OM la saison prochaine. Même si rien n’est encore officiel dans ce dossier, tout indique que le milieu offensif va s’engager en faveur du Torino. Le journaliste Fabrizio Romano assurait récemment qu’un accord total a déjà été conclu pour le transfert de Nemanja Radonjic. Et les choses se sont accélérées ces dernières heures.

TMW vient en effet de publier des vidéos, mettant en exergue l'arrivée de l’attaquant serbe à Turin. Accompagné de ses agents, Nemanja Radonjic est actuellement en Italie afin de passer la visite médicale au Torino. Si tout se passe bien, le joueur de 26 ans va parapher son nouveau bail avec le club turinois. L’officialisation de son transfert devrait donc tomber dans les prochaines heures.

OM Mercato : Nemanja Radonjic de retour en Serie A

Après des prêts successifs au Hertha Berlin puis au Benfica Lisbonne, l’ancien joueur de l’AS Rome s’apprête à faire son retour en Série A. Selon la source, l’attaquant marseillais va rejoindre le Torino sous la forme d’un prêt avec une option d’achat obligatoire, estimée à environ 2 millions d’euros. Un joli chèque non négligeable pour un OM en quête de liquidités. En plus de l’attaquant serbe, d’autres joueurs se rapprochent de la porte de sortie de Marseille. Steve Mandanda est également proche de s’engager avec le Stade Rennais. Kevin Strootman, Alvaro Gonzalez et Duje Caleta-Car sont aussi susceptibles de quitter le navire marseillais. Ainsi, c'est un grand ménage qui est en cours à l'Olympique de Marseille.