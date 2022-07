OL Mercato : Une énorme désillusion en défense se précise

Publié par Ange A. le 07 juillet 2022 à 06:05

OL Mercato : L’Olympique Lyonnais semble largué dans sa quête d’un nouveau défenseur par un surprenant concurrent de Premier League.

OL Mercato : Grosse menace anglaise pour Lyon

L’Olympique Lyonnais entend renforcer toutes ses lignes durant ce mercato estival. L’ OL a déjà signé des renforts offensifs avec le retour d’Alexandre Lacazette et le renouvellement du prêt de Tetê. Johann Lepenant et Corentin Tolisso sont venus renforcer l’entrejeu lyonnais. Le gardien Rémy Riou a signé son retour au club. Peter Bosz attend désormais des renforts en défense. Les dernières recrues estivales, Jérôme Boateng et Damien da Silva, n’ayant pas donné satisfaction. Avec le départ gratuit de Jason Denayer, renforcer ce secteur s’avère une priorité. Le défenseur belge était en fin de contrat et a quitté le club gratuitement cet été. Pour compenser ce départ, Lyon a coché le nom d’Issa Diop. Âgé de 25 ans, l’ancien Toulousain évolue en Premier League du côté de West Ham. Mais comme l’indique Foot Mercato, son retour en Ligue 1 est encore loin d’être acté.

Lyon déjà largué dans le dossier Diop

Le média en ligne assure que le défenseur convoité par l’Olympique Lyonnais pourrait poursuivre sa carrière en Premier League. D’après la source, Fulham en pince pour Issa Diop. Le promu serait même déjà passé à l’offensive pour recruter Issa Diop. Les Cottagers auraient déjà formulé deux offres pour recruter le défenseur central. Mais la première proposition du club londonien estimée à 12 millions d’euros a été repoussée.

Une nouvelle à hauteur de 15 millions aurait été transmise par l’ancien pensionnaire de Championship. Une offre à laquelle les Hammers n’auraient pas encore répondu favorablement. Le site spécialisé précise que les deux clubs londoniens n’ont pas encore trouvé un accord sur les bonus liés au transfert de Diop. Les deux parties poursuivent néanmoins leurs négociations. L’ OL pourrait oublier cette piste.