OL Mercato : Lyon proche d’un coup magistral à West Ham

Publié par Ange A. le 30 juin 2022 à 06:05

OL Mercato : L’Olympique Lyonnais pourrait piocher du côté de West Ham pour compenser le départ de Jason Denayer, en fin de contrat.

OL Mercato : Le remplaçant de Jason Denayer déjà trouvé

Comme Memphis Depay l’été dernier, un cadre de l’Olympique Lyonnais s’apprête à partir en tant que joueur libre. Pas prolongé à l’ OL, Jason Denayer arrive au terme de son contrat ce 30 juin. Le défenseur central belge est désormais libre de s’engager avec le club de son choix. Il avait été recruté contre 10 millions d’euros en provenance de Manchester City en 2018. Pour compenser ce départ de Denayer, le club de Jean-Michel Aulas pourrait de nouveau frapper en Premier League. Après Alexandre Lacazette, Issa Diop pourrait être la prochaine recrue arrivée en provenance de l’Angleterre. L’Équipe vient de faire le point dans ce dossier. Les nouvelles sont bonnes.

Le transfert d’Issa Diop vers Lyon en bonne voie

Le quotidien sportif assure que les négociations se sont intensifiées ces derniers jours entre l’Olympique Lyonnais et West Ham au sujet d’Issa Diop. Le journal assure même que le club londonien serait même prêt à brader son défenseur âgé de 25 ans. Recruté contre 25 millions d’euros, le Toulousain pourrait être refourgué pour moins de 10 millions d’euros selon la source. Le transfert de Diop vers Lyon est d’autant possible que les Hammers viennent de boucler une grosse signature en défense. Le Marocain Nayef Aguerd a rejoint le club londonien contre 35 millions d’euros.

Recruté en 2018, Issa Diop n’est plus indispensable à West Ham United. Le défenseur central a disputé 24 matchs cette saison, dont 22 en tant que titulaire pour un but et deux passes décisives. Il ne dispose plus que d’une année de contrat avec le dernier 7e de Premier League. Formé à Toulouse, il effectuerait son retour en Ligue 1 en cas de signature à l’ OL.