PSG Mercato : Le Paris SG proche d'une incroyable signature !

Publié par Thomas G. le 07 juillet 2022 à 10:15

PSG Mercato : Dans les tuyaux depuis plusieurs années, le Paris Saint-Germain a peut-être trouvé la solution pour garder ses meilleures pépites.

PSG Mercato : Antero Henrique veut faire un gros coup

Depuis son retour au sein de l’organigramme du PSG, Antero Henrique a déjà bouclé plusieurs dossiers. Le directeur portugais a finalisé les ventes d'Alphonse Areola et Marcin Bulka notamment. De plus, l’ancien directeur sportif du club a réglé le dossier Colin Dagba qui a prolongé son contrat avant de partir en prêt au RC Strasbourg. Antero Henrique a la lourde tâche de vendre des joueurs mais sa mission ne s’arrête pas là, le dirigeant portugais est également en charge des acquisitions du club. Qatar Sport Investissment pourrait acquérir des parts de clubs et signer des accords avec le PSG.

Selon Le Parisien, le Paris Saint-Germain est proche de signer un contrat de partenariat avec Braga. Le club portugais deviendrait alors un club satellite du Paris Saint-Germain. Le Paris SG avait déjà signé un contrat de ce type avec le club d’Eupen qui évolue en première division belge. Le PSG version QSI continue son expansion avec ces partenariats sur le modèle du City Group.

PSG Mercato : Le Paris SG a enfin trouvé son club satellite

Ce partenariat entre Braga et le PSG est une bonne nouvelle pour le club de la capitale, les Parisiens auront désormais une porte de sortie pour les joueurs qui ne trouvent pas de point chute. L'axe Paris-Braga est déja en marche avec la signature de deux Titis au Portugal : Jordan Monteiro et Enzo Tayamoutou.

Le Paris Saint-Germain a également trouvé une porte de sortie à la fuite de talents du centre de formation. Les pépites parisiennes pourront être prêtées à Braga pour engranger du temps de jeu et s’aguerrir dans le monde professionnel. C’est le cas cette année d’Edouard Michut, sous contrat jusqu’en 2025 et qui souhaite obtenir plus de temps de jeu. Le PSG pourrait alors prêter l’espoir français pour lancer sa jeune carrière.