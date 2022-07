Stade de Reims Mercato : Un défenseur du SDR rebondit à l'étranger

Publié par ALEXIS le 07 juillet 2022 à 14:51

Stade de Reims Mercato : Laissé libre par le SDR à la fin de son contrat, un défenseur a trouvé un point de chute dans le Golfe.

Stade de Reims Mercato : Ghislain Konan file en Arabie Saoudite

À l’issue de son contrat qui a expiré le 30 juin, Ghislain Konan n’a pas eu de proposition de contrat au Stade de Reims. Il est donc parti librement du SDR. Suivi par plusieurs clubs en Ligue 1, notamment l’OL, le défenseur a préféré rejoindre un championnat exotique. Il s’est engagé avec Al-Nassr Riyad en Arabie Saoudite pour trois saisons. Le latéral gauche rejoint en effet le technicien français Rudi Garcia (58 ans), nommé nouvel entraîneur du club saoudien, le 29 juin dernier. Arrivé au Stade de Reims en juin 2018 en provenance de Vitoria Guimarães (Portugal), Ghislain Konan a disputé 98 matches pour 3 buts et 6 passes décisives, toutes compétitions confondues avec les Rouge et Blanc.

Stade de Reims Mercato : Une destination surprenante pour Konan

Ghislain Konan n’a que 26 ans. Il a passé quatre saisons seulement en Ligue 1. Au Portugal, il avait disputé 57 matches avec Vitoria Guimarães, club qu’il a rejoint en 2016, en provenance de l’ASEC Mimosas d’Abidjan en Côte d’Ivoire, son pays natal. L’international ivoirien (21 sélections) avait donc encore la possibilité d’évoluer dans l’un des cinq plus grands championnats européens, vu ses performances et sa régularité avec le Stade de Reims la saison dernière (28 titularisations en Ligue 1). L’OL, qui chercherait le successeur d’Emerson Palmieri reparti à Chelsea, avait même coché le nom de Ghislain Konan sur sa short list.

Notons par ailleurs que Sambou Sissoko (milieu défensif) et Moussa Doumbia (ailier gauche) sont aussi partis librement du Stade de Reims, cet été, et se sont engagés respectivement avec le RFC Seraing (Belgique) et le FC Sochaux (Ligue 2).