Stade de Reims Mercato : Un club belge s’offre un milieu du SDR

Publié par ALEXIS le 01 juillet 2022 à 14:23

Stade de Reims Mercato : Un milieu en manque de temps de jeu au SDR a quitté le club de Marne pour la Belgique où il a signé avec le RFC Seraing.

Sambou Sissoko a disputé seulement 8 matchs en Ligue 1 la saison dernière. Évidemment, il ne faisait pas partie des premiers choix d’Oscar Garcia. Profitant de la fin de son contrat au SDR, le milieu défensif a filé en Belgique. Il s’est engagé avec le RFC Seraing, club de Jupiler Pro League (élite belge), pour les deux prochaines saisons, soit jusqu’en juin 2024.

« La campagne de recrutement se poursuit intensément pour notre noyau A ! En effet, nous enregistrons ce vendredi la signature du médian Sambou Sissoko, qui nous arrive du Stade de Reims, en Ligue 1. Il est rentré en France et sera de retour pour démarrer son parcours chez nos Rouge et Noir à partir de lundi prochain », a officialisé le club belge.

Stade de Reims Mercato : Bourama Diarra prêté au Puy Foot 43

Les départs s’enchaînent au Stade de Reims. Avant Sambou Sissoko, Moussa Doumbia (ailier gauche) avait quitté le centre de vie Raymond Kopa, mercredi. Il était aussi en fin de contrat et libre de signer avec le club de on choix. Il s’est engagé avec le FC Sochaux en Ligue 2. Ce vendredi, c’est un jeune joueur arrivé au sein du club rémois en juillet 2021, soit il y a un an, qui est parti. Contrairement aux deux premiers, Bourama Diarra a été prêté au Puy Foot 43, club promu en National à l’issue de la saison dernière.

« Après avoir fait ses armes en National 2 avec le Stade de Reims, Bourama Diarra découvrira l'échelon supérieur avec le club auvergnat. Ce prêt d'une saison lui permettra de parfaire sa progression et de continuer à franchir d'importants paliers », a indiqué le club marnais sur son site internet officiel.