PSG Mercato : Campos proche d’une signature fantastique en attaque

PSG Mercato : Engagé dans une vaste politique de dégraissage au Paris SG, Luis Campos pourrait frapper un joli coup durant ce mercato estival.

PSG Mercato : Un club italien confirme son intérêt pour un attaquant de Paris

Après six mois prometteurs en 2019, Mauro Icardi est devenu indésirable au Paris Saint-Germain. Poussé vers la sortie par Luis Campos, l’attaquant de 29 ans cherche un nouveau point de chute cet été. Et un club italien serait prêt à le récupérer rapidement. Nouvellement promu en Serie A et aidé par Silvio Berlusconi, le petit club de Monza veut frapper très fort durant ce mercato estival et Mauro Icardi fait partie de l’une de ses principales priorités. Dans des propos accordés au média TMW, Adriano Galliani, administrateur délégué de Monza, a confirmé son envie de recruter le numéro 9 du PSG.

« Nous n'avons pas fait de réflexion sur qui que ce soit. Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, m'a dit un jour : "Les nouvelles du marché, ne les niez pas, laissez-les aller". Nous ne sommes pas offensés lorsque nous entendons les chiffres de Barrow, Dzeko ou Icardi », assure l'ancien dirigeant de l’AC Milan. Si le salaire et le prix d’Icardi ont refroidi plusieurs prétendants, le club italien semble avoir sa petite idée sur la façon de faire craquer le Paris SG dans cette affaire.

PSG Mercato : Silvio Berlusconi prêt à tout pour Mauro Icardi ?

Pour réussir son mercato estival, Monza pourra s'appuyer sur Silvio Berlusconi. « C'est une équipe néo-promue appartenant à Silvio Berlusconi. C'est la marque Berlusconi qui donne cette attention ici. Berlusconi dans le sport signifie Milan depuis de nombreuses années. Nous sommes encore petits, en tant que club, mais nous avons de grands propriétaires (...) Le marché est fait quand on peut le faire. Il faut avoir de la disponibilité et nous avons la chance d'avoir Silvio Berlusconi derrière nous. Si je réussis à faire des transactions, je dois toujours le remercier. Nous parlons 2-3 fois par jour, je propose toujours des achats qu'il paie ensuite. Berlusconi a une passion incroyable pour Monza », a précisé Adriano Galliani.

D’après les informations du Corriere della Sera, l'objectif de Monza serait de récupérer Mauro Icardi dans un prêt payant en prenant en charge une partie de son salaire. Toujours selon la même source transalpine, Adriano Galliani aurait proposé à l’épouse du joueur, qui est également son agent, l’un des programmes télé de Mediaset, le très puissant groupe audiovisuel italien, dont le patron est Silvio Berlusconi. Monza pourrait donc réussir à convaincre le clan Icardi de quitter la France pour revenir en Italie.