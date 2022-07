OM Mercato : Dries Mertens à Marseille, Longoria proche d’un exploit

Publié par Timothée Jean le 08 juillet 2022 à 06:45

OM Mercato : Malgré les récents démentis, l’Olympique de Marseille serait finalement proche de frapper un très gros coup, en recrutant Dries Mertens.

OM Mercato : Marseille proche d’un accord pour Dries Mertens

L'information a été publiée par la presse italienne, et très vite, elle s'est répandue comme une traînée de poudre sur la toile. Le journaliste Fabrizio Romano assurait récemment qu’il n’existait aucun contact entre la direction de l’ OM et Dries Mertens. D’autant plus que l’international belge, libre de tout contrat depuis le 1er juillet, n’aurait qu’une seule idée en tête. Il aimerait prolonger son aventure à Naples.

Cette information a été confirmée dans la foulée par L’Équipe, assurant que les dirigeants de l’Olympique de Marseille n’ont jusqu’ici effectué aucune approche concrète auprès du clan Mertens en vue d’un éventuel transfert. Tant d’arguments qui éloignaient le Diable Rouge de l’ OM. Sauf que Tuttomercatoweb n’a pas les mêmes informations. Le média italien s’est en effet penché sur ce dossier à zéro euro et révèle que les négociations entre l’ OM et Dries Mercato seraient même à un stade avancé. Au point où un accord pour le transfert du buteur de 35 ans serait sur le point d'être conclu à Marseille.

Les discussions entamées entre les deux parties depuis plusieurs semaines semblent donc commencer à porter leurs fruits. Le meilleur buteur de l’histoire de Naples aurait de ce fait de grandes chances de rebondir à l’ OM dans les jours à venir afin d’épauler son ancien coéquipier, Arkadiusz Milik, en attaque. Un duo qui fait déjà fantasmer les supporters marseillais.

OM Mercato : Les représentants de Dries Mertens sont à Marseille

Après neuf saisons passées à défendre les couleurs du Napoli, Dries Mertens s’apprête ainsi à changer de club. L’attaquant belge ne serait visiblement pas insensible à l’idée de disputer la prochaine Ligue des champions sous les couleurs de l’ OM. La source indique que ses représentants sont déjà présents dans la cité phocéenne et pourraient finaliser son transfert à Marseille en toute discrétion.

Néanmoins, le salaire imposant de Dries Mertens - estimé à environ 6 M€ par an - reste un obstacle majeur pour sa venue à Marseille. Le buteur expérimenté devra donc baisser son salaire en vue de faciliter la transaction. Les négociations entre les deux parties se poursuivraient afin de trouver un terrain d’entente au plus vite.