OL Mercato : Peter Bosz jette un froid sur un deal avec l'Ajax

Publié par Ange A. le 08 juillet 2022 à 08:15

OL Mercato : Peter Bosz a fait la lumière sur le recrutement d’un latéral au moment où Nicolas Tagliafico est annoncé à Lyon.

OL Mercato : Un accord avec l’Ajax pour Tagliafico

Au vu de son recrutement, l’Olympique Lyonnais affiche ses ambitions pour la prochaine campagne. Privé de Coupe d’Europe, l’ OL entend réaliser une bonne saison pour arracher une place en Ligue des champions. Raison pour laquelle le club a bouclé les retours d’Alexandre Lacazette et de Corentin Tolisso. La direction des Gones a également signé des pépites comme le milieu Johann Lepenant et l’ailier brésilien Tetê. L’un des secteurs où Lyon attend encore du renfort est la défense. Un nouvel arrière gauche est attendu après le départ de d’Emerson Palmieri, prêté par Chelsea. Selon L’Équipe, Lyon toucherait au but. Un accord avec l’Ajax Amsterdam pour le transfert de Nicolas Tagliafico est évoqué par le quotidien sportif. L’affaire serait bouclée à 4 millions d’euros.

Peter Bosz botte en touche pour Tagliafico

Présent ce jeudi en conférence de presse après la première séance d’entraînement public de l’Olympique Lyonnais, Peter Bosz a été interrogé sur cette signature. Le technicien néerlandais a préféré botté en touche, tout en confirmant que l’ OL recherchait un latéral. « Tagliafico ? Je n’ai pas de nouvelle là-dessus. On cherche un bon arrière-gauche mais dans un grand club, il faut savoir jouer avec le ballon. Ce n’est pas facile car beaucoup de clubs cherchent un latéral gauche, et il n’y en a pas beaucoup de ce profil », a assuré l’entraîneur de l’ OL.

Alors qu’un accord entre Lyon et l’Ajax est évoqué, Nicolas Tagliafico n’aurait pas encore donné sa préférence aux Gones. De son côté, le club de Jean-Michel Aulas ne compte pas attendre indéfiniment l’Argentin. Les Gones auraient d’autres cibles comme l’Équatorien Pervis Estupiñán (Villarreal), l’Espagnol Alex Grimaldo (Benfica) et le Néerlandais Owen Wijndal (AZ Alkmaar).