AJ Auxerre Mercato : Une gloire de l'AJA propose ses services

Publié par ALEXIS le 08 juillet 2022 à 16:11

AJ Auxerre Mercato : Une ancienne gloire de l’AJA a exprimé son envie de revenir jouer une dernière fois dans son club formateur, promu en Ligue 1.

AJ Auxerre Mercato : Djibril Cissé propose son expérience à l'AJA

À 40 ans, Djibril Cissé veut rechausser les crampons ! Dans une interview sur Instagram pour Le Media Carré, il envisage de rejouer pour l’AJ Auxerre, club dans lequel il a lancé sa carrière professionnelle en 1998. Alors que le club d'Yonne a fait son retour dans l’élite en mai dernier, l’ancien Tricolore (41 sélections, 9 buts) estime qu’il peut encore rendre service à l’AJA, surtout apporter son expérience à l’équipe de Jean-Marc Furlan.

« En Ligue 1, je suis à 96 buts, et il n’en manque pas beaucoup pour atteindre la barre symbolique des 100 buts. Ça me travaille ! Mon premier, c’était à l’AJ Auxerre. Mon dernier, ce serait cool que ce soit à Auxerre aussi. Ça serait un honneur, ça serait une très très belle histoire. Et aussi, le fait de ramener mon expérience, mon vécu dans le vestiaire, ça pourrait être cool… Et voilà, la boucle pourrait ainsi être bouclée », a exprimé l’ancien buteur des Auxerrois sur Le Media Carré.

Djibril Cissé est en fin de carrière depuis juillet 2021, après une dernière aventure au PAO Chicago en National Premier Soccer League. Malgré tout, son appel du pied est bien clair. Il veut revenir sur la pelouse pour aider l’AJ Auxerre, un club avec lequel il a marqué 89 buts en 167 matches disputés, entre 1999 et 2004. Mais il est évident qu’il y a peu de chance que les responsables auxerrois tentent le pari d’engager l’ancienne gloire du club.

AJ Auxerre Mercato : Clément Akpa prêté à l'ES Orléans

En attendant la décision officielle de l’AJ Auxerre, concernant l’offre de Djibril Cissé, le club promu s’est séparé d’un jeune joueur, Clément Akpa (20 ans). Il est prêté à l'US Orléans en National 1 pour une saison. Le polyvalent défenseur (arrière latéral gauche ou défenseur central) a signé son premier contrat professionnel en juin dernier, mais il manque du temps de jeu avec l’équipe A. La saison dernière, il a joué avec la réserve, en participant à 27 matches de National 2. Lié à l’AJA jusqu’à fin juin 2024, Clément Akpa a donc rejoint l’USO pour engranger un maximum de temps de jeu et s’aguerrir.