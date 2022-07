OL Mercato : Un surprenant deal proposé à Lyon en attaque

Publié par Ange A. le 10 juillet 2022 à 10:05

OL Mercato : L’Olympique Lyonnais aurait reçu une offre pour Moussa Dembélé. Le buteur lyonnais intéresse un club de Premier League.

OL Mercato : Un club dégaine 12 M€ pour Moussa Dembélé

L’Olympique Lyonnais a entamé sa préparation par un succès. Samedi, l’ OL a dominé Bourg-en-Bresse (4-2). Titularisé et nommé capitaine, Alexandre Lacazette a inscrit un but lors du succès des Gones. Comme l’ancien Gunner, Moussa Dembélé y est allé de son but face à ce modeste adversaire. Alors que Peter Bosz envisage de composer avec ces deux avant-centres, une écurie de Premier League pourrait contrecarrer ses plans. Selon les informations du Sun, Southampton s’intéresserait à Dembélé. Les Saints, 15es de Premier League la saison passée, seraient déjà passés à l’offensive pour l’attaquant de 25 ans. Une offre à hauteur de 12 millions d’euros aurait déjà été transmise pour le transfert de Dembélé.

Dembélé vers un retour en Angleterre ?

L’avenir de Moussa Dembélé est sujet aux spéculations à l’Olympique Lyonnais. L’avant-centre a terminé la saison écoulée en tant que meilleur buteur de Lyon. Il a claqué 22 réalisations et délivré 5 passes décisives en 35 matchs lors du dernier exercice. Avec le retour d’Alexandre Lacazette, un départ du numéro 9 lyonnais reste d’actualité. Un transfert cet été reste d’autant possible qu’il ne dispose plus que d’un an de contrat avec le club rhodanien. Pour le moment Jean-Michel Aulas cherche à boucler la prolongation de Rayan Cherki. Le contrat de l’attaquant de 18 ans expire aussi en 2023.

Courtisé par Southampton, Dembélé pourrait signer son retour en Angleterre s’il venait à rejoindre les Saints. Formé au PSG, le buteur des Gones a déjà défendu les couleurs de Fulham avec qu’il a disputé deux matchs de Premier League. Reste maintenant à savoir si le club de Jean-Michel Aulas est disposé à brader son attaquant. Lequel avait été recruté contre 22 millions d’euros en 2018. Sa valeur marchande actuelle est estimée à 20 millions sur Transfermarkt.