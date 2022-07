Stade Rennais Mercato : Après Mandanda, le SRFC écoeure encore l’OM

Publié par JEAN-LUC D le 11 juillet 2022 à 00:37

Stade Rennais Mercato : Quelques jours après avoir attiré Steve Mandanda, le SRFC serait encore sur le point d’infliger un autre gros coup dur à l’OM.

Stade Rennais Mercato : Le SRFC encore sur une piste de l’OM

Le Stade Rennais a frappé un très gros coup sur le marché des transferts en parvenant à convaincre l’immense Steve Mandanda de quitter l’Olympique de Marseille pour évoluer sous les ordres de Bruno Genesio pour les deux prochaines saisons. À 37 ans, le gardien de but français a rejoint gratuitement le SRFC jusqu’en juin 2024. Après ce renfort fantastique, le club breton s’immisce encore dans les affaires de l’OM.

En effet, selon les informations d’un média coréen, le Stade Rennais s’intéresserait également à Kim Min Jae et serait disposé à investir plus de 18 millions d’euros pour attirer le défenseur central de Fenerbahçe. Le Stade Rennais n’a donc pas fini d’enquiquiner Pablo Longoria et les siens sur ce mercato estival.

Stade Rennais Mercato : Min Jae finalement vers un transfert à Rennes ?

Alors qu’il a recruté gratuitement Steve Mandanda la semaine dernière, le Stade Rennais continue de chasser sur les terres de l’Olympique de Marseille sur ce mercato estival. En décidant de proposer plus de 18 millions d’euros à Fenerbahçe pour Kim Min Jae, le SRFC enlève tout espoir à l’Olympique de Marseille puisque le club de Frank McCourt ne dispose pas de moyens suffisants pour surenchérir sur une telle offre. Sous contrat avec le Fener jusqu’en juin 2025, l’international coréen de 25 ans devrait donc rejoindre la Bretagne en cas de transfert cet été.

Et après Min Jae, le club entraîné par Bruno Genesio voudrait également s’attacher les services du Brésilien Morato, lié au Benfica Lisbonne. Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, une première offre de 10 millions d’euros (+ 3 millions d’euros de bonus et 20 % à la revente) aurait été formulée, mais refusée par le club lisboète. Les Portugais attendent pas moins de 15 millions d’euros pour lâcher leur défenseur de 21 ans.