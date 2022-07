AC Ajaccio Mercato : Officiel, l'ACA arrache une superbe signature

Publié par ALEXIS le 04 juillet 2022 à 17:20

AC Ajaccio Mercato : En négociation depuis la montée en L1, la prolongation du contrat de Pantaloni à l’ACA est officielle. Le coach et son staff rempilent.

AC Ajaccio Mercato : Pantaloni et son staff prolongent de 3 ans

Entraîneur de l’ AC Ajaccio depuis novembre 2014, Olivier Pantaloni est résolu à faire de vieux os en Corse. Après huit ans consécutifs, il poursuit l’aventure sur le banc de touche de l’ACA. Le technicien de 55 ans dirigera donc le club qu’il a ramené en Ligue 1, après 8 saisons de suite en Ligue 2. Il a en effet prolongé son contrat qui a pris fin le 30 juin 2022, pour trois ans supplémentaires. Son staff est également reconduit jusqu’en juin 2025.

« L’ AC Ajaccio est fier de vous annoncer la prolongation de contrat de l’ensemble du staff technique jusqu’en 2025. Olivier Pantaloni (entraîneur), Jordan Galtier (adjoint), Thierry Debès (entraineur des gardiens) et Tom Frère (préparateur physique) », a communiqué le club promu en Ligue 1. À noter qu'Olivier Pantaloni est une figure emblématique du club corse. Il a été joueur (1994 à 2000), entraîneur de la réserve, coach adjoint, puis coach principal entre 2003 et 2012, avant de revenir deux ans plus tard, en novembre 2014, en remplacement de Christian Bracconi, après un bref intérim de Thierry Debès.

AC Ajaccio Mercato : Déjà cinq recrues estivales à l’ACA

Promu en Ligue 1, l’AJ Auxerre se renforce pour éviter de faire l'ascenseur. Presque un mois après l'ouverture officielle du mercato, cinq nouveaux joueurs ont déjà renforcé l’équipe d'Olivier Pantaloni. Sacré champion d’Israël la saison dernière, Mickaël Alphonse est la dernière recrue en date des Acéistes. Il revient dans l’Hexagone, une saison après son départ d’Amiens SC. L’arrière droit de 33 ans vient prendre la place de Gédéon Kalulu, parti librement au FC Lorient à l’issue de son bail cet été. Il a été précédé sur l’Ile-de-Beauté, par Thomas Mangani (Angers SCO), Romain Hamouma (ASSE), Kevin Spadanuda (FC Aarau) et Clément Vidal (Montpellier HSC).