OM Mercato : Nouveau coup de théâtre pour Justin Kluivert !

Publié par Timothée Jean le 11 juillet 2022 à 21:15

OM Mercato : La rumeur d’une arrivée de Justin Kluivert fait rage depuis quelque temps à Marseille. Pourtant, le club n’aurait pas creusé cette piste.

OM Mercato : Gros démenti dans le dossier Justin Kluivert

L'avenir de Justin Kluivert devrait s'écrire loin de l’AS Rome. Prêté la saison dernière à l’OGC Nice, où il a inscrit 4 buts et délivré 5 passes décisives en 27 apparitions en Ligue 1, le jeune prodige néerlandais suscite l’intérêt de plusieurs grands clubs européens, à commencer par l’Olympique de Marseille. Le club phocéen s’activerait en coulisse pour l’attirer dans ses filets. Le Corriere Dello Sport révélait récemment que la direction du club phocéen ferait le forcing auprès de la Roma pour boucler le transfert du joueur de 23 ans, le plus rapidement possible.

Les dirigeants marseillais auraient même intensifié les négociations avec leurs homologues romains afin de finaliser l’opération. La direction de l’OM aurait formulé une offre de 10 millions d’euros pour boucler le transfert de Justin Kluivert et serait même proche de conclure un accord pour sa venue dans la cité phocéenne. Une information vite répandue sur la toile, mais démentie dans la foulée par le journaliste de Sportitalia TV, Gianluca Longori. Ce dernier précise que si les Marseillais apprécient le profil du joueur prêté à l’OGC Nice, aucune offre n'a encore été formulée pour son transfert.

OM Mercato : Aucun contact avec Justin Kluivert

L’annonce d’un accord imminent entre l’Olympique de Marseille et l’AS Rome pour le transfert de Justin Kluivert ne serait donc qu’une rumeur infondée. Car jusqu’ici, la direction de l’ OM n’aurait pas dépassé le stade de simple intérêt pour l’ancien buteur du RB Leipzig. La source explique qu’aucun contact n’a été établi entre les différentes parties engagées dans ce dossier. Pas vraiment désiré du côté de l’AS Rome, Justin Kluivert devrait alors prendre une autre destination. L’AS Monaco serait également intéressé par ses services.