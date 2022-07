OM Mercato : Les aveux de Mandanda sur son départ au Stade Rennais

Publié par Timothée Jean le 12 juillet 2022 à 08:15

OM Mercato : Nouveau gardien de but du Stade Rennais, Steve Mandanda est revenu sur les circonstances de son départ de l’Olympique de Marseille.

OM Mercato : Mandanda donne les raisons de son départ de Marseille

Une page se tourne du côté de l’Olympique de Marseille. Alors qu’Igor Tudor a récemment succédé à Jorge Sampaoli sur le banc de touche marseillais, une figure emblématique du club a aussi fait ses valises. Steve Mandanda s’est officiellement engagé avec le Stade Rennais, après avoir résilié son contrat avec l’ OM. Il a signé un contrat de deux ans, soit jusqu’en juin 2024, avec le club breton. Et moins d’une semaine après l’officialisation de sa signature au SRFC, Steve Mandanda a dévoilé les raisons qui l’ont poussé à quitter le navire marseillais cet été.

Relégué au rang de remplaçant au profit de Pau Lopez, le portier tricolore ne souhaitait en aucun cas revivre une saison compliquée sous les couleurs marseillaises. Malgré le départ de Sampaoli, le gardien de 37 ans n’est pas parvenu à obtenir des garanties sur son temps de jeu à l’ OM. Steve Mandanda a alors décidé de s’en aller dès cet été. « Ça a été un choix mûrement réfléchi. J’ai eu les premiers contacts à la fin de saison, avec Florian Maurice. Ensuite, j’ai eu la chance de voir le coach. J’ai beaucoup, beaucoup réfléchi par rapport à ma situation qu'on connaissait à Marseille. À côté de ça, il y avait ici un projet très ambitieux », a-t-il confié en conférence de presse.

OM Mercato : Mandanda veut relever un nouveau défi au Stade Rennais

Très attaché à l’Olympique de Marseille, son club de cœur, Steve Mandanda a expliqué que ce choix fut une décision très difficile à prendre. Mais après avoir vécu une saison mitigée sous les couleurs marseillaises, le portier de 37 ans souhaitait relever un nouveau défi sous d’autres cieux. « Après avoir vécu ces saisons et une dernière saison difficile, j'avais envie de jouer et de vivre de bons moments », a-t-il déclaré.

Alors lorsque l’offre du Stade Rennais s’est présentée, le champion du monde 2018 n’a pas hésité. Courtisé un temps par l’OGC Nice, Steve Mandanda a fait le choix de rejoindre les Rouges et Noirs, qui retrouveront la Ligue Europa la saison prochaine. Il mettra son expérimenté et ses qualités à profit du club. « Rennes est un club ambitieux qui joue la coupe d'Europe et je veux l'aider à atteindre ses objectifs élevés avec mon expérience et mon vécu », a-t-il ajouté. Relégué au rang de remplaçant à Marseille, le portier expérimenté tentera de relancer sa carrière au SRFC .