OL Mercato : Une nouvelle piste s'accentue pour un défenseur du SCO

OL Mercato : Dans la quête d'un latéral gauche depuis le début du mercato, Lyon a du mal à trouver son bonheur et aurait coché un nouveau nom.

OL Mercato : Une piste plus abordable à l'Angers SCO

En grande difficulté pour recruter un latéral gauche, depuis le départ d'Emerson à Chelsea, Bruno Cheyrou, responsable du recrutement de Lyon, aurait trouvé une autre piste, et ce, pas très loin de chez eux. Selon Foot Mercato, Souleyman Doumbia, joueur d'Angers SCO serait dans le viseur du club. Pour un prix plus qu'abordable de 4 millions d'euros, il pourrait être une solution valable pour le club rhodanien. Les concurrents à Lyon dans ce dossier sont beaucoup moins prestigieux que le club français. On y retrouve Burnley, Birmingham ou encore Udinese.

Le joueur ivoirien a été formé au PSG pour partir en Suisse, puis au Stade Rennais pour finalement atterir à Angers lors de la saison 2020-2021. Sous contrat encore pendant un an, Souleyman Doumbia devrait quitter le Sporting Club de l'Ouest cet été. Présent lors de 54 matchs lors des deux dernières saisons, il a délivré 3 passes décisives. Capable de s'adapter dans différentes tactiques notamment de devenir un piston, le profil du joueur plaît beaucoup en interne.

OL Mercato : La difficulté de trouver un latéral gauche

Plusieurs latéraux gauches ont été évoquées sans réel succès. Il y a une semaine, L'Équipe annonçait un accord entre Lyon et Nicolas Tagliafico, sans nouvelle depuis. Le joueur de l'Ajax ne place pas l' OL dans ses priorités et préfère aller en Premier League et attend une offre en provenance de l'Angleterre. Bruno Cheyrou avait placé le joueur en premier plan dans ce mercato après l'échec de Tyrell Malacia qui s'est envolé à Manchester United laissant les Gones derrière lui.

Une autre piste a été évoquée, celle de Pervis Estupinan, une cible de choix et prioritaire désormais, mais trop coûteuse actuellement pour Jean-Michel Aulas, qui espère arriver a ses fins d'ici quelques jours.