AJ Auxerre Mercato : Officiel, l'AJA signe une pépite en attaque

Publié par ALEXIS le 12 juillet 2022 à 12:29

AJ Auxerre Mercato : L’AJA a récompensé la progression d’une pépite issue de son centre de formation, en lui offrant un premier contrat professionnel.

AJ Auxerre Mercato : Idjessi Metsoko passe pro chez le promu en Ligue 1

Brillant avec la réserve de l’ AJ Auxerre en National 2 la saison dernière, Idjessi Metsoko toquait à la porte de l’équipe professionnelle du club promu en Ligue 1. Et son appel a été entendu, car le club bourguignon lui a offert un premier contrat pro. L’attaquant de 20 ans est désormais un joueur professionnel à l’AJA. Il est donc à la disposition de Jean-Marc Furlan (64 ans), entraîneur des pros, pour la saison 2022-20223, dont la préparation a démarré dans l'Yonne depuis le 23 juin. « L’ AJ Auxerre est heureuse d’accompagner Idjessi Metsoko dans cette nouvelle étape de sa carrière. […] Idjessi, l’AJA te félicite pour ce premier contrat pro qui récompense ton parcours », a officialisé le nouveau venu en Ligue 1.

AJ Auxerre Mercato : Le coach de la réserve apprécie le profil du jeune attaquant

L'entraîneur de l’équipe B auxerroise a décrit le profil du néo-professionnel. « Idjessi est un attaquant de profondeur et de pressing, doté de belles qualités athlétiques. Déterminé, il progresse face à la concurrence et révèle un potentiel qui mérite notre confiance », a confié David Carré (46 ans), sur le site internet du club. Le jeune avant-centre franco-togolais a intégré l’académie de l’AJA en 2017 en provenance du club de la Jeunesse d’Aubervilliers AS, en région parisienne. Il a franchi les paliers au sein le centre de formation de l’ AJ Auxerre Acadomia, des U17 Nationaux à la réserve, en passant par les U19 Nationaux. La saison dernière, Idjessi Metsoko a disputé 15 rencontres (3 buts inscrits) en National 2 avec l’équipe B du club promu dans l’élite.