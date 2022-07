AJ Auxerre Mercato : Officiel, l'AJA s'offre une pépite du RC Lens

Publié par ALEXIS le 12 juillet 2022 à 20:59

AJ Auxerre Mercato : Imminente, la signature d’un défenseur est maintenant officielle. Il s’est engagé avec l’AJA librement. Un autre arrière est, lui, parti !

AJ Auxerre Mercato : Brayann Pereira signe à l'AJA

Brayann Pereira (19 ans) a quitté le RC Lens, son club formateur pour s’engager avec l’ AJ Auxerre, ce mardi. Il a signé un contrat de trois saisons avec le club promu en Ligue 1, comme pressenti. Il s’est ainsi engagé avec l’AJA jusqu’à fin juin 2025, mais il a la possibilité d’étendre son contrat, assorti d’une option d’un an supplémentaire. « L’AJ Auxerre est heureuse de vous annoncer la signature de Brayann Pereira pour les 3 prochaines saisons plus une en option », a fait savoir le club bourguignon.

Le jeune arrière droit portera le maillot floqué du numéro 2. « Brayann est un latéral complet. Il apporte offensivement grâce à sa vitesse et sa projection vers l'avant », a décrit le promu dans l’élite. Joueur de la réserve du Racing Club de Lens, le natif de Saint-Quentin a fait deux brèves apparitions en Ligue 1 avec les Sang et Or, la saison dernière.

Gautier Lloris quitte l'AJA pour le Havre AC en Ligue 2

Dans le sens des départs, l’ AJ Auxerre a laissé filer un défenseur en manque de temps de jeu. Gautier Lloris (26 ans), petit frère d’Hugo Lloris (gardien de but de l'Equipe de France), est retourné en Ligue 2. Il a rejoint le Havre AC. Il a signé un contrat de deux ans, avec une troisième année en option. « Le défenseur central, Gautier Lloris s’engage pour deux saisons (+ une en option) avec le Havre Athletic Club. Arrivé en provenance de l’ AJ Auxerre (L1), Gautier intègre le groupe de Luka Elsner (coach du club normand) et portera le numéro 4 Ciel & Marine », a appris le HAC.