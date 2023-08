Désireux de recruter un nouvel attaquant avant la reprise de la Ligue 1, le HAC a officialisé ce jeudi l'arrivée d'une nouvelle recrue.

Mercato Le Havre : Emmanuel Sabbi signe pour 4 ans au HAC

Le nouvel attaquant tant recherché par Mathieu Bodmer est enfin arrivé, à trois jours de la reprise du championnat. Ce jeudi, le club a annoncé via un communiqué sur son site officiel la signature d'Emmanuel Sabbi pour les quatres prochaines saisons avec le Havre.

"Emmanuel Sabbi, international américain, rejoint les Ciel&Marine ! L’attaquant, âgé de 25 ans, né en Italie de parents ghanéens et ayant grandi aux Etats-Unis, arrive du Danemark, où il a passé six saisons en première division, trois à Hobro, et autant à Odense. Emmanuel Sabbi a paraphé un contrat de quatre ans. L’ensemble du club lui souhaite la bienvenue !" L'attaquant américain est donc la 7e recrue de l'été côté havrais, et devrait être à la disposition de Luka Elsner pour le déplacement à Montpellier dimanche.

Le Havre est prêt à démarrer sa saison

Jeunesse et expérience. Voilà les deux critères sur lesquelles Mathieu Bodmer a misé cet été. Avec pas moins de 7 recrues officialisées depuis le début du mercato, Le Havre semble suffisamment armé pour entamer sa saison, lui qui retrouve l'élite du football français après 14 ans d'absence. Pour ce retour tant attendu par le peuple normand, les Havrais vont faire face à un premier gros test, sur la pelouse du Montpellier HSC, équipe qui a très bien rebondi lors de la deuxième partie de saison dernière, et qui aura à coeur de bien lancer son exercice 2023-2024 devant son public.