Angers SCO Mercato : C'est fait, un attaquant signe au SCO !

Publié par Nicolas le 13 juillet 2022 à 11:42

Angers SCO Mercato : Comme annoncé depuis quelques jours, un attaquant international est officiellement prêté pour un an au SCO.

Angers SCO Mercato : Abdallah Sima signe au SCO !

C'était une nouvelle attendue, elle est désormais officielle : Abdallah Sima sera Angevin lors de la saison 2022-2023. L'attaquant de Brighton s'est engagé ce mercredi avec l'Angers SCO pour un prêt d'un an. Âgé de 21 ans, l'international sénégalais (4 sélections) avait été acheté au Slavia Prague pour 8 millions d'euros dans les dernières heures du mercato estival 2021. Il avait été prêté à Stoke City avec qui il n'a disputé que 4 matchs, sans avoir inscrit le moindre but. Il faut dire que l'attaquant sénégalais a été blessé une bonne partie de la saison à la cheville puis à l'aine. En revanche, il avait inscrit la bagatelle de 16 buts en 39 matches avec le Slavia Prague. Lors de la saison 2020-2021, il avait découvert la Ligue Europa avec le club tchèque et inscrit son premier but face à l'OGC Nice.

Abdallah Sima joue principalement ailier droit mais peut également évoluer à la pointe de l'attaque. Il formera sans aucun doute une belle doublette avec l'ancien rennais Adrien Hunou, arrivé lui aussi cet été au SCO. Le nouvel attaquant angevin vient de rejoindre ses nouveaux coéquipiers sur l'Ile de Ré, où le SCO est actuellement en stage. Il s'agit de la cinquième recrue angevine après Adrien Hunou, Yahia Fofana, Miha Blazic et Himad Abdelli.

Angers SCO Mercato : Sima arrive à Angers, Fulgini s'en va

L'arrivée d'Abdallah Sima est une excellente nouvelle pour les supporters du SCO qui viennent de voir partir leur meilleur joueur depuis plusieurs saisons : Angelo Fulgini. Le milieu offensif qui peut aussi jouer attaquant de soutien vient de s'engager avec Mayence 05 jusqu'en juin 2026. L'Angers SCO récupère 7 millions d'euros pour le transfert du joueur, à qui il ne restait qu'un an de contrat. Le joueur était convoité par d'autres clubs mais a déclaré que Mayence était le meilleur choix pour lui.