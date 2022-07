Barça Mercato : Un grand attaquant se prononce sur son avenir

Publié par Anthony le 13 juillet 2022 à 22:28

Barça Mercato : Avec l'arrivée de renfort offensif, Memphis Depay sait qu'il est poussé vers la sortie, mais ce dernier a refusé les avances d'un cador.

Barça Mercato : Memphis Depay veut rester à Barcelone

Malgré la concurrence de poids qui arrive avec Raphinha, Memphis Depay veut rester en Catalogne. Selon Sport, il a conscience de sa difficulté à s'imposer, mais ne se décourage pas et veut rester. L'entraîneur du Barça, Xavi, ne lui garantit pas non plus du temps de jeu, lui qui vient de signer une star de la planète football en plus de la prolongation d'Ousmane Dembélé. Sous contrat jusqu'en 2023, il veut finir son année pour partir libre, et l'aurait fait savoir à sa direction. Mais Joan Laporta ne voudrait pas l'entendre de cette oreille pour son joueur arrivé librement de Lyon.

Mais l'attaquant néerlandais a refusé une offre d'un cador anglais, Tottenham. Le club était prêt à débourser les 20 millions d'euros demandés par les Blaugranas pour s'acquérir les services du joueur. Bien que le club anglais ait des arguments convaincants pour le recruter après un gros mercato de leur part ainsi que la qualification en Ligue des Champions, le joueur formé au PSV souhaite rester au FC Barcelone.

Barça Mercato : Un danger pour Memphis Depay

Lewandowski et Raphniha devraient arriver sous peu sous les couleurs des Blaugranas. Leeds s'est vu accepter l'offre du club catalan et deviendra une sérieuse concurrence pour Memphis Depay. Voulant continuer sur cette dynamique, le Barça vient de formuler une offre de 50 millions d'euros pour l'attaquant star de Pologne pour pouvoir le recruter le plus vite possible.

Un danger pour l'ancien Lyonnais qui pourrait perdre de sa valeur en n'étant plus titulaire et en perdant du temps de jeu avec l'arrivé des deux mastodontes. Un risque qu'il est prêt à prendre en vue de son choix de rester au FC Barcelone. A voir si le joueur décide de changer d'avis si une meilleure offre arrive.