Barça Mercato : Après Raphinha, Barcelone fonce sur une superstar

Publié par Thomas G. le 13 juillet 2022 à 10:58

Barça Mercato : Euphoriques après les accords obtenus pour Raphinha et Ousmane Dembélé, les Blaugranas espèrent boucler la venue de Robert Lewandowski.

Le FC Barcelone a réussi à trouver un accord avec l’entourage d’Ousmane Dembélé pour une prolongation de deux ans jusqu’en 2024. Les Blaugranas ne se sont pas arrêtés en si bon chemin avec la venue de Raphinha qui a été finalisé hier. Selon Fabrizio Romano, le FC Barcelone veut surfer sur cette dynamique en enrôlant Robert Lewandowski. Maintenant, que les autres dossiers prioritaires sont arrivés à leur terme, la direction du Barça va mettre tout en œuvre pour recruter le buteur polonais.

Le FC Barcelone aurait proposé une offre proche de 50 millions d’euros et le Bayern réclame 55 millions d’euros pour céder Robert Lewandowski. Les positions entre les deux clubs se rapprochent et un accord pourrait être trouvé d’ici la fin de semaine. L’objectif du Barça est de pouvoir aligner Robert Lewandowski lors du Classico face au Real Madrid à Las Vegas le 24 juillet. De son côté, le buteur polonais est toujours déterminé à évoluer sous les couleurs Blaugranas cette saison. Malgré la concurrence de Chelsea et du Paris Saint-Germain, le Barça reste confiant.

Barça Mercato : La semaine sera décisive pour Barcelone

En début de mercato, Xavi avait demandé à ses dirigeants de recruter deux nouvelles armes offensives en compensation de l’éventuel départ d’Ousmane Dembélé. Un mois plus tard, les Blaugranas sont proches de réussir cet exploit. En cas de signature de Robert Lewandowski, l’attaque du FC Barcelone aurait fier allure et le Barça serait armé pour concurrencer le Real Madrid et l’Atlético cette saison.

En parallèle du dossier Robert Lewandowski, c’est l’avenir de Frenkie de Jong qui devrait être réglé cette semaine. Manchester United et le Barça ont un accord pour un transfert de 85 millions d’euros du milieu néerlandais qui doit désormais prendre sa décision.