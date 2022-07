ESTAC Mercato : Le Havre trouve un accord pour un défenseur

Publié par Nicolas le 13 juillet 2022 à 17:47

ESTAC Mercato : Après des semaines de tractations, Troyes finalise la signature d'un défenseur latéral expérimenté, vers Le Havre.

ESTAC Mercato : Accord entre Troyes et Le Havre pour El Hajjam

Le défenseur polyvalent de l'ESTAC, Oualid El Hajjam, va évoluer de façon quasi-certaine au Havre AC la saison prochaine. Les dirigeants de Troyes et du Havre ont trouvé un accord sur l'indemnité de transfert du joueur. El Hajjam s'engagera au Havre dans les heures qui viennent après avoir satisfait la traditionnelle visite médicale. Il va s'engager deux ans avec l'équipe normande désormais entraîné par Luka Elsner. L'ancien amiénois a réalisé de belles saison sous les couleurs auboises. Il quitte l'ESTAC après avoir disputé 70 matchs, inscrit 2 buts et offert 2 passes décisives.

ESTAC Mercato : Un attaquant prometteur arrive à Troyes

En marge du départ programmé de Oualid El Hajjam, l'ESTAC va enregistrer une signature prometteuse. En effet, le jeune attaquant du PSG, Wilson Odobert (19 ans), va signer son premier contrat professionnel avec Troyes. En fin de contrat aspirant au PSG, il a refusé une proposition de contrat de son club formateur pour s'engager avec le club de l'Aube.

Wilson Odobert était très convoité durant ce mercato estival : l’AS Roma, le Borussia Mönchengladbach et le FC Bruges le suivaient attentivement. Toutefois, le jeune attaquant a clairement privilégié le temps de jeu qu'on lui accorderait plutôt que le prestige d'aller dans un grand club. L'ESTAC lui a promis ce qu'il recherchait le plus, c'est la principale raison qui explique son choix de rejoindre Troyes.

Wilson Odobert a tout pour s'épanouir au sein du club aubois. Son profil de joueur rapide et technique pouvant évoluer aussi bien sur l'aile gauche que dans l'axe va indiscutablement renforcer l'effectif de Troyes. L'entraîneur de l'ESTAC, Bruno Irles, peut être satisfait, avec Savio à droite et Odobert à gauche, il va disposer dans son effectif de joueurs rapides et talentueux sur les ailes. Odobert est la 4e recrue de Troyes après les arrivées de l'ailier droit Savio, du défenseur central Jackson Porozo, et du défenseur central Eric N'Jo.