OM Mercato : Nouveau coup de théâtre pour un défenseur à Marseille

OM Mercato : L’étonnante volte-face d’Alvaro Gonzalez

Assez discret sur le marché des transferts en raison de ses difficultés économiques, l’Olympique de Marseille cherche toujours à se séparer de certains indésirables. Et parmi les joueurs poussés vers la porte de sortie, le nom d’ Alvaro Gonzalez figure en tête de liste. Le défenseur central de 32 ans a été écarté du groupe phocéen depuis plusieurs mois et a très peu de chance de faire son retour dans la cité phocéenne. Car la direction de l’ OM semble déterminée à se débarrasser de lui au plus vite.

Absent des plans de l’Olympique de Marseille pour la saison à venir, Alvaro Gonzalez devra donc se trouver un nouveau point de chute lors de ce mercato estival. D’ailleurs, son nom circulait avec insistance en Arabie Saoudite ces dernières semaines. Sa signature semblait même bien engagée avec le club d'Al-Raed. La direction de l’ OM espérait ainsi toucher quelques millions d’euros sur cette future transaction. Sauf qu’Alvaro Gonzalez aurait finalement changé d’avis. Selon l’insider Mohamed Toubache-Ter, le défenseur espagnol n’aurait pas donné de suite au club saoudien, car il n’aurait pas des envies exotiques.

OM Mercato : Alvaro Gonzalez vers un retour en Liga ?

Cette décision ferme du défenseur central ne devrait pas plaire aux dirigeants de l’Olympique de Marseille. Mais que les Marseillais se tranquillisent, Alvaro Gonzalez n’a pas vraiment l’intention de s’éterniser à l’ OM. Selon la source, l'ancien défenseur de Villarreal a pris conscience qu’il n’est plus le bienvenu à Marseille et privilégierait à présent un retour en Liga. Reste désormais à savoir quel club espagnol passera à l’offensive pour sa signature. Peu de prétendants se bousculent pour le moment pour son transfert.

En attendant, le principal concerné joue la montre. Lié à l’ OM jusqu’en juin 2024, Alvaro Gonzalez ne compte pas partir si facilement et semble déterminé à faire payer les dirigeants marseillais en cas de résiliation de son contrat. Les négociations se poursuivraient dans ce sens.