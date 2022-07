OL Mercato : La prochaine destination de Denayer se précise

Publié par Ange A. le 14 juillet 2022 à 10:20

OL Mercato : Libre de tout contrat après son départ de l’Olympique Lyonnais, Jason Denayer se dirige vers une surprenante destination.

OL Mercato : Jason Denayer vers la Super Lig ?

S’il réalise un recrutement intelligent à moindre coût, l’Olympique Lyonnais a enregistré un coup dur en défense. L’ OL n’est pas parvenu à conserver Jason Denayer. En fin de contrat à Lyon, le défenseur central est désormais libre de tout contrat. Le défenseur de 27 ans avait rejoint les Gones en 2018 contre 10 millions d’euros en provenance de Manchester City. Après la Ligue 1, le désormais ancien Lyonnais pourrait retrouver un championnat exotique. Foot Mercato confirme ce jeudi que l’international belge pourrait retourner en Turquie cet été. Il a déjà effectué deux piges en Super Lig lors des saisons 2015-2016 et 2017-2018. Il était alors prêté par City à Galatasaray. Selon le média en ligne, Trabzonspor tente de récupérer le défenseur laissé libre par Lyon cet été.

Grosse bataille turque autour de Denayer

La source assure que le champion de Turquie « s’active en coulisse et fait tout pour le recruter ». Au vu de sa situation contractuelle, l’ancien sociétaire de l’Olympique Lyonnais dispose d’une belle cote en Super Lig. Le site révèle qu’il est également pisté par le Besiktas et Galatasaray. Reste maintenant à savoir si le principal intéressé va quitter un top championnat européen pour la Turquie. Surtout qu’il dispose d’autres courtisans en Liga et en Serie A.

Le défenseur central passé par l’ OL est aussi courtisé par des clubs de Liga. Valence, Séville, le Celta Vigo et Villarreal apprécieraient aussi son profil. Idem pour les Italiens de la Fiorentina. Le Stade Rennais était également intéressé par l’ancien de City. Mais le SRFC a activé d’autres pistes, ses offres n’ayant pas convaincu le Diable rouge de rejoindre la Bretagne. Reste maintenant à savoir où le défenseur international va débarquer pour préparer la Coupe du monde.