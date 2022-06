OL Mercato : SRFC, Marseille, Denayer se rapproche de son futur club

Publié par Thomas le 21 juin 2022 à 15:36

OL Mercato : En fin de contrat à l'Olympique Lyonnais, Jason Denayer a semble-t-il tranché pour son futur, lui qui est visé par le SRFC et Marseille.

OL Mercato : Malgré les offres du SRFC, Denayer se dirige vers la Turquie

Fin d’aventure entre l’Olympique Lyonnais et Jason Denayer. L’international belge ne prolongera pas chez les Gones et part donc libre cet été après quatre saisons dans le Rhône. Plutôt convaincant lors de ses premières années à Lyon, l’ancien joueur de Manchester City a peiné à s’imposer en charnière centrale sous les ordres de Peter Bosz, notamment à cause de blessures incessantes. Pour le récupérer, plusieurs clubs en Europe se sont positionnés, notamment en France où le Stade Rennais et l’Olympique de Marseille supervisaient la situation du joueur belge.

Le SRFC a même formulé une offre salariale au joueur, qui, d’après Foot Mercato, n’aurait pas donné de réponses depuis. L’ OM a également entamé des négociations avec l’entourage du défenseur mais le dossier restait jusqu’alors en stand-by. Et pour cause, Jason Denayer ne souhaiterait pas s’éterniser en Ligue 1 et se rapprocherait à grands pas de son futur club. Comme le dévoile le média français, le joueur de 26 ans serait actuellement à Istanbul en Turquie pour finaliser son transfert avec Galatasaray. Le club stambouliote, qui sort d’une saison délicate (13e de Süper Lig), aurait fait une belle proposition au Diable Rouge, qui plaisait également à Naples et Séville à l'étranger. Là-bas, Denayer va parapher un contrat de 4 saisons avec un salaire annuel de 2 millions d’euros.

OL Mercato : Après Denayer, Barcola quitte Lyon

L’opération dégraissage se poursuite à l’Olympique Lyonnais qui, en plus de Jason Denayer, va acter le départ d’un autre joueur en fin de contrat. Non prolongé par le club rhodanien, Malcolm Barcola va prochainement s’engager à Tuzla City en Bosnie-Herzégovine. Avec la prolongation d’Anthony Lopes, les dirigeants de l’ OL souhaitent offrir un bon de sortie à plusieurs de ses gardiens cet été. Après Malcolm Barcola, Lyon pense se séparer de Julian Pollersbeck, dont le contrat court jusqu’en 2024. L’Allemand de 27 ans fait notamment les frais de l’arrivée récente de Rémy Riou.