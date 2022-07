PSG Mercato : Lionel Messi, une info incroyable tombe au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 14 juillet 2022 à 11:33

PSG Mercato : Arrivé l’été dernier, Lionel Messi est lié au Paris SG jusqu’au 30 juin 2023. Mais l’aventure pourrait se poursuivre au-delà de cette date.

PSG Mercato : Le Qatar a fait une offre à Lionel Messi

Malgré une première saison en demi-teinte, Lionel Messi semble avoir marqué d’autres bons points au Paris Saint-Germain. Dans son édition du jour, Marca révèle que « l’option d’une année supplémentaire » annoncée dans le contrat de l’attaquant argentin « n’a jamais existé. » Toutefois, la haute direction qatarienne du club de la capitale souhaiterait conserver le septuple Ballon d’Or jusqu’en juin 2024, soit une saison de plus que son engagement initial. Cependant, le club n’aurait pas encore annoncé la nouvelle au joueur.

« Selon des sources parisiennes, le PSG aurait déjà fait part à Lionel Messi de son idée de le prolonger d’un an. L’option d’un an de plus n’a jamais existé. Aujourd’hui, le souhait du club, non encore formalisé dans une offre en chiffres et en lettres, est de prolonger le lien jusqu’en 2024 », explique le journal espagnol. Nasser Al-Khelaïfi et les siens seraient convaincus que le meilleur de Messi « est à venir » et le « facteur commercial » serait une raison supplémentaire de pousser dans ce sens. Alors que l’affaire est dans les tuyaux, la Pulga aurait déjà lâché une première réponse sur sa situation actuelle.

PSG Mercato : Al-Khelaïfi tient déjà la réponse de Messi

Débarqué au Paris Saint-Germain après avoir passé plus de vingt ans sous les seules couleurs du FC Barcelone, Lionel Messi ne songe pas encore forcément à la retraite. À 35 ans, le natif de Rosario prendra toutefois sa décision après la Coupe du Monde au Qatar. « Quelle est la réponse de Leo et de son entourage ? L’idée est qu’il est encore tôt pour répondre. L’idée de Messi est d’attendre après la Coupe du monde. Parce que le Qatar sera essentiel pour savoir comment l’avenir se déroule dans tous les sens et pour vérifier l’état d’esprit et la forme de Leo », ajoute Marca.

Pour rappel, depuis l’arrivée de Messi en Ligue 1, le club de la capitale a signé dix nouveaux partenariats et a connu une augmentation de ses recettes à hauteur de 13%. Pour toutes ces raisons extrasportives, « le PSG continuera à miser sur Leo pour une année supplémentaire », conclut le quotidien madrilène.