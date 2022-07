AJ Auxerre Mercato : L'AJA boucle l'arrivée d'un Tricolore !

Publié par ALEXIS le 14 juillet 2022 à 22:20

AJ Auxerre Mercato : Promu en Ligue 1, l’AJA est en passe de s’attacher les services d’un grand gardien de but international. Sa signature est imminente.

AJ Auxerre Mercato : Benoît Costil en approche à l'AJA

Revenu en Ligue 1 après 10 saisons consécutives en Ligue 2, l’ AJ Auxerre se prépare activement pour mieux rivaliser avec ses concurrents dans l’élite. Son objectif cette saison est évidemment de se maintenir en Ligue 1. L’équipe de l’AJA veut éviter concrètement de se retrouver parmi les quatre équipes qui vont descendre en Ligue 2 à l'issue de l’exercice 2022-2023. En effet, le championnat de l’élite va passer de 20 à 18 clubs en 2023-2024. Pour assurer son maintien dans l’élite, l’ AJ Auxerre vise des joueurs aguerris au haut niveau, sur marché des transferts.

Ainsi, le club bourguignon s’est offert les services de Youssouf M'Changama (milieu de terrain, 32 ans) et de Denys Bain (défenseur central, 29 ans). Benoît Costil devrait être le troisième joueur doté d’une grande expérience en Ligue 1. D’après les informations de RMC Sport, il « va s’engager pour une saison avec le club promu, une fois sa visite médicale passée ».

Une bonne pioche pour Furlan

Le portier international Tricolore (1 sélection) est libre depuis la fin de son contrat à Bordeaux et la relégation des Girondins en Ligue 2. Sa signature à l’ AJ Auxerre est même imminente. « L’AJA a réussi à boucler un joli coup lors du mercato estival et va accueillir Benoît Costil », a annoncé la radio. Jean-Marc Furlan (entraineur du club promu) tient donc son dernier rempart, sur qui il pourra compter dans la rude bataille pour le maintien en Ligue 1. Notons que le gardien de but de 35 ans totalise 386 matchs en L1 et 107 en L2. Une longue expérience qui a attiré l'AJ Auxerre.