OL Mercato : Manchester United à l'affut d'un gros transfert à Lyon

Publié par ALEXIS le 15 juillet 2022 à 02:25

OL Mercato : En quête d’un buteur en renfort, Manchester United tient toujours à recruter un attaquant de l’Olympique Lyonnais, mis sur le marché.

OL Mercato : Manchester United surveille la situation de Moussa Dembélé

Révélé en tout début du Mercato estival, l’intérêt de Manchester United pour Moussa Dembélé , N°9 de l' OL, est toujours d’actualité. Les Red Devils sont toujours intéressés par le profil de l’avant-centre de 26 ans. C’est ce que croit savoir Ekrem Konur. D’après la source, « Manchester United surveille la situation de l'attaquant français de l'Olympique Lyonnais, Moussa Dembélé ». En effet, le club de Premier League a raté sa saison dernière et cherche à reconstruire son équipe. Surtout offensivement. D’ailleurs Cristiano Ronaldo a clairement demandé à la direction du club mancunien de le laisser rejoindre un équipe équalifiée pour la Ligue des champions, car Manchester United ne jouera que la Ligue Europa en 2022-2023.

A l’ OL, Moussa Dembélé dispose d’un bon de sortie cet été, après la tentative manquée avec l’Atlético Madrid en janvier 2021. Il avait été prêté aux Colchoneros pour six mois, avec une option d’achat. Mais au terme du prêt, le club de Liga n’a pas levé l’option d’achat de l’avant-centre des Gones. Il avait pris part à 7 bouts de matchs, soit 5 en Liga et 2 en Champions League.

Le meilleur buteur de l'Olympique Lyonnais sur le départ !

Freiné par une blessure entre septembre et novembre 2021, Moussa Dembélé a quant même fait une saison (2021-2022) satisfaisante. Il a pris part à 30 matchs en Ligue 1 et a inscrit 21 buts pour 4 passes décisives. Meilleur buteur de l’ OL, il a fini à la 3e place du classement général de buteurs de la Ligue 1, derrière Kylian Mbappé et Wissam Ben Yedder. Mais à un an de la fin de son contrat entre Rhône et Saône, le natif de Pontoise est sur le départ. L’Olympique Lyonnais a déjà trouvé son successeur en la personne d’Alexandre Lacazette, revenu dans son club formateur, à la fin de son contrat à Arsenal.