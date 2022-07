ASSE : Une tendance se confirme pour les indésirables de Batlles

Publié par Ange A. le 15 juillet 2022 à 06:05

ASSE Mercato : Nouveau coach de Saint-Étienne, Laurent Batlles a pris une décision concernant les joueurs n’entrant pas dans ses plans.

ASSE Mercato : Laurent Batlles allonge la liste de ses indésirables

L’AS Saint-Étienne prépare son retour en Ligue 2 du côté de La Plagne. Les Verts n’ont jusqu’ici signé que trois nouveaux joueurs depuis l’ouverture du marché estival : Jimmy Giraudon, Anthony Briançon et Dylan Chambost. Nouvel entraîneur de l’ ASSE, Laurent Batlles a convoqué ses nouvelles recrues pour le stage de préparation du club ligérien. Au total, le successeur de Pascal Dupraz a sélectionné 28 éléments pour la pré-saison. Le technicien stéphanois s’est notamment privé de deux pépites du club, jetant ainsi un froid sur leur avenir. Mathys Saban et Abdoulaye Sidibé ont été écartés du groupe professionnel par le nouvel entraîneur des Verts. Les deux attaquants, disposant de contrat professionnel, sont partis pour évoluer avec la réserve cette saison.

D’autres départs en vue cet été ?

En marge du troisième match de préparation contre Grenoble ce vendredi, Laurent Batlles a encore lâché des indices sur son groupe. Le coach de l’AS Saint-Étienne entend disposer d’un effectif réduit pour la saison à venir. « On enchaîne les rencontres. On essaie de voir tout le monde et de juger les défauts et les qualités de chacun. Aujourd’hui, on en a besoin mais l’idée est d’affiner l’effectif. Après Grenoble, on essaiera de le resserrer sur les deux derniers matchs de préparation puisque nous serons à quinze jours de la reprise du championnat », avait annoncé l’entraîneur de l’ ASSE mardi après la victoire contre Le Puy Foot (1-0).

La liste des indésirables de Laurent Batlles devrait donc encore s’allonger. Reste maintenant à savoir si les jeunes du club ne seront pas tentés par l’idée d’un départ. Ceci pour gagner en temps de jeu chez les pros.