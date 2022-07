OM Mercato : Arsenal craque, le transfert de Nuno Tavares se précise

Publié par Timothée Jean le 14 juillet 2022 à 17:10

OM Mercato : Priorité de Pablo Longoria en défense, Nuno Tavares se rapproche de Marseille. Arsenal travaille déjà sur sa succession.

OM Mercato : Arsenal prépare déjà l’après Nuno Mendes

Les prochaines semaines s’annoncent très mouvementées à l’Olympique de Marseille. Si le club phocéen souhaite se débarrasser de plusieurs indésirables cet été, la direction marseillaise est également à la recherche de nouveaux renforts. Les Olympiens s’activent surtout pour attirer un nouvel arrière droit. Et parmi les pistes explorées en interne, le nom de Nuno Tavares commence à prendre de l’ampleur.

Le défenseur portugais sort d’une saison mitigée à Arsenal. En difficulté chez les Gunners, il ne serait pas contre l’idée de relever un nouveau défi sous d’autres cieux. Les dirigeants de l’Olympique de Marseille voudraient de ce fait profiter de cette situation pour le recruter. Ils auraient même déjà entamé les négociations avec leurs homologues britanniques afin de boucler la signature de Nuno Tavares sous la forme d’un prêt.

La Provence révélait récemment qu’une délégation marseillaise, conduite par Pablo Longoria, s’est rendue ces derniers jours à Londres dans le but de faire avancer les négociations. Cette offensive marseillaise commence d'ailleurs à porter ses fruits. Puisque la direction d’Arsenal, longtemps fermée à un départ de son jeune joueur, aurait finalement changé d’avis. Le média The Athetic UK indique que les Gunners commencent désormais à se faire à l’idée d’un départ de Nuno Tavares et travailleraient déjà en coulisse pour le remplacer.

OM Mercato : Le successeur de Nuno Tavares trouvé à Man City

Le média britannique explique en effet que les dirigeants d’Arsenal se cherchent un nouveau latéral gauche et leur choix se porterait sur Oleksandr Zinchenko de Manchester City. Après avoir recruté Gabriel Jesus cet été, les Gunners voudraient donc frapper un deuxième gros coup chez les Cityzens en recrutant l’international ukrainien. La source révèle par ailleurs que le prodige espagnol du RSC Anderlecht, Sergio Gomez, intéresse Arsenal. Ainsi, les dirigeants britanniques ont bien lancé les manœuvres pour l’après-Nuno Tavares, qui rapproche de plus en plus de l'Olympique de Marseille.