La Juventus fait de Khéphren Thuram sa priorité pour oublier Paul Pogba. La Juve veut le joueur de l’OGC Nice dès janvier, plombant ainsi les plans du PSG.

Mercato PSG : La Juventus Turin s’active déjà pour Khéphren Thuram

Cible du Paris Saint-Germain depuis l’été 2022, Khéphren Thuram est toujours un joueur de l’OGC Nice. Mais le milieu de terrain de 22 ans pourrait bouger lors des prochains mercatos. L’international français n’étant pas enclin à prolonger son contrat, qui expire en juin 2025, pour passer un cap dans sa carrière. Si Luis Campos attendait la fin de saison pour revenir à a charge dans ce dossier, la situation de Paul Pogba pousse la Juventus Turin a passé la vitesse pour le milieu défensif des Aiglons. En effet, selon les dernières informations obtenues par le journaliste Nicolo Schira, l’entraîneur de la Vieille Dame, Massimiliano Allegri, fait de Khéphren Thuram sa priorité absolue pour venir renforcer l’entrejeu des Bianconeri. Pour autant, le cadet de Marcus Thuram n’est pas le seul joueur français ciblés par le club italien.

La Juventus Turin prête à lâcher 40M€ pour Khéphren Thuram

Pour déloger Khéphren Thuram, la Juventus Turin va devoir mettre la main à la poche puisque l’OGC Nice ne compte pas brader son joyau tricolore. À en croire le site italien Calciomercato, les dirigeants niçois ont fixé un prix de départ de 40 millions d’euros pour céder le milieu de terrain formé à l’AS Monaco. Une somme qui pourrait en décourager plus d’un, mais la Juve serait prête à relever le défi pour obtenir la signature du fils de la légende Lilian Thuram.

Sa polyvalence au milieu de terrain, sa vision du jeu et sa capacité à récupérer des ballons en font un joueur extrêmement convoité par plusieurs équipes. Et les décideurs de la formation transalpine semblent prêts à frapper ce gros coup ds cet hiver. En cas d’échec sur cette piste, l’actuel 3e de Serie A aurait également coché les noms de Manu Koné (Borussia Mönchengladbach), Youssouf Fofana (AS Monaco) et Habib Diarra (RCSA), d’après La Gazzetta dello Sport. Reste maintenant à connaître la position du Paris SG dans cette affaire.