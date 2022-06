PSG Mercato : Khephren Thuram, l’OGC Nice prévient déjà Galtier

Publié par JEAN-LUC D le 28 juin 2022 à 07:06

PSG Mercato : Attendu pour succéder à Pochettino, Christophe Galtier aimerait venir avec Khephren Thuram au Paris SG. La réponse de l’OGC Nice est tombée.

PSG Mercato : Rivère ferme la porte pour Khephren Thuram

Avec l’avènement de Luis Campos et la prochaine nomination de Christophe Galtier au poste d’entraîneur, le Paris Saint-Germain souhaiterait revitaliser son milieu de terrain durant ce mercato estival. Alors que le transfert de Vitinha en provenance du FC Porto semble quasiment ficelé, Luis Campos et Galtier travailleraient également sur d’autres pistes en Ligue 1. L’ancien coach de l’OGC Nice aimerait notamment envoyer dans ses bagages son ancien protégé Khephren Thuram.

À 22 ans, le milieu de terrain français s’est imposé cette saison comme un élément incontournable du système de jeu des Aiglons. Le fils de la légende Lilian Thuram a réalisé de très belles performances la saison écoulée, participant notamment à 41 rencontres toutes compétitions confondues. Toutefois, le natif de Reggio d'Émilie n'ira nulle part comme l’a clairement indiqué son président Jean-Pierre Rivère. Présent sur le plateau de l’émission « Rothen S’enflamme », le patron de l’OGCN a bien rappelé qu'aucun de ses meilleurs joueurs ne quitterait l’Allianz Arena cet été, et surtout pas pour aller renforcer Galtier et le Paris SG.

« Des joueurs qui suivront Galtier à Paris ? Non, ce ne sera pas possible. La porte est fermée pour Kephren Thuram ? Bien sûr, On ne vendra pas nos meilleurs joueurs cette saison », a indiqué Jean-Pierre Rivère, qui rassurera les fans niçois les plus inquiets. Présenté officiellement ce lundi, Lucien Favre a profité de l’occasion pour annoncer la couleur sur les ambitions des Aiglons.

PSG Mercato : Lucien Favre veut détrôner le Paris SG dans deux ans !

De retour à l’OGC Nice quatre ans après son premier passage sur la Côte d’Azur, Lucien Favre a ouvertement affiché ses ambitions lors de sa présentation officielle comme le successeur de Christophe Galtier sur le banc des Aiglons. Et le technicien suisse n’a pas caché que l’OGCN doit pouvoir concurrencer le Paris Saint-Germain pour le titre de champion de France d’ici deux ans.

« Il y a un énorme projet Ineos et l'objectif, car on va parler d'objectif, c'est que Nice doit faire en sorte de progresser et de faire des belles choses pendant la période de transferts, afin de finir régulièrement dans les trois premiers. À moyen terme, d'ici deux ans, on doit régulièrement finir dans les trois premiers, et même plus », a déclaré l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund.