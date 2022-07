OM Mercato : Arsenal ou Marseille, Saliba confirme son choix

Publié par Timothée Jean le 16 juillet 2022 à 05:50

OM Mercato : Alors que Marseille tente de le récupérer cet été, William Saliba a pris officiellement sa décision concernant son avenir à Arsenal.

OM Mercato : William Saliba veut poursuivre à Arsenal

Il est l’une des belles réussites de l’Olympique de Marseille cette saison. Arrivé lors du dernier mercato estival en provenance d’Arsenal, William Saliba s’est rapidement imposé comme le leader défenseur de l’ OM. Il a progressé tout au long de la saison et a permis au club phocéen de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions, raflant au passage le titre de meilleur espoir de la saison en Ligue 1. D’ailleurs, William Saliba ne cache pas sa joie d’avoir remporté ce trophée. « J’étais très fier [de remporter ce prix, parce que la Ligue 1 compte beaucoup de jeunes joueurs excellents. Donc c'est bien pour moi, mais j'en veux plus », a-t-il confié dans des propos rapportés sur le site officiel des Gunners.

Convaincu des qualités défensives du joueur et de son profil très prometteur, l’ OM s’est en conséquence mis à rêver de boucler son transfert définitif. Et si l’ancien joueur de l’AS Saint-Étienne est retourné à Arsenal cet été, les dirigeants marseillais ne perdaient pas espoir pour sa signature. Sauf que William Saliba s’est lui-même chargé de mettre un terme au rêve marseillais. Il a fait une grande annonce concernant son avenir, en assurant qu’il resterait finalement chez les Gunners avec la ferme intention de s’imposer en équipe première. « Mon plan est de me battre et de travailler avec Arsenal. Je veux gagner autant que possible et de grandir davantage », a-t-il ajouté. L’ancien Stéphanois met ainsi un terme aux rumeurs annonçant son éventuel retour à Marseille.

OM Mercato : Un autre joueur d’Arsenal dans le viseur de Marseille

Par ailleurs, la récente venue de Chancel Mbemba à l’OM a redistribué les cartes en défense centrale. Alors que les Phocéens ciblaient plusieurs joueurs à ce poste, la direction marseillaise ne semble plus si chaude à recruter un nouvel axial. Avec l’arrivée d’Isaak Touré, considéré comme un futur leader à son poste, ajoutée à celle de Samuel Gigot, l’Olympique de Marseille orienterait désormais ses recherches vers le poste de latéral gauche. Les dirigeants marseillais auraient même fait de Nuno Tavares d’Arsenal une cible prioritaire pour ce secteur de jeu. Les négociations avec les Gunners auraient déjà débuté pour son transfert.