OM Mercato : Coup de théâtre à Marseille pour Dries Mertens ?

Publié par JEAN-LUC D le 16 juillet 2022 à 22:55

OM Mercato : Sans club depuis le 30 juin dernier et la fin de son contrat avec le Napoli, Dries Mertens va-t-il finalement débarquer à Marseille cet été ?

Après neuf années de bons et loyaux services, Dries Mertens aimerait poursuivre et terminer sa carrière européenne sous le maillot du SSC Naples. Mais les négociations entre les dirigeants napolitains et l’international belge de 35 n’aboutissent toujours pas à un accord. En début de semaine, Aurelio De Laurentiis, le président du club napolitain, confiait à la chaîne Dazn, que sa proposition était faite, qu’elle ne bougerait pas et que le compatriote d’Eden Hazard aurait le dernier mot.

« On aimerait garder tout le monde, mais si les souhaits des joueurs sont autres, ce n’est pas de notre faute. Maintenant, la balle revient à Dries, le dernier mot lui appartient. Retirez-vous votre argent du contrat et dès que vous marquez quelques buts de plus, demandez-vous une augmentation ? (…) On a fait notre offre, je pense que 2,5 millions, c’est un bon salaire », a confié De Laurentiis. Toutefois, la proposition de la direction du Napoli ne serait pas ce que souhaite le clan Mertens. Une situation qui pourrait profiter à l’Olympique de Marseille sur ce coup.

OM Mercato : Pablo Longoria prêt au sacrifice pour Dries Mertens ?

À la recherche de joueurs d’expérience en vue de la prochaine Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille est intéressé par le profil de Dries Mertensau même titre qu’Alexis Sanchez. Si la direction marseillaise conduite par Pablo Longoria fait un effort financier, Mertens pourrait bien débarquer sur la Canebière cet été. En effet, la chaîne Sky Italia explique que si quelques formations exotiques ont manifesté leur intérêt pour le meilleur buteur de l’histoire du SSC Naples, aucune offre concrète n’a pas encore été faite à l’attaquant de 35 ans.

Reste maintenant à savoir si l’OM passera à l’action dans ce dossier.