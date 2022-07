OM Mercato : Flash ! Une star mondiale en route pour Marseille ?

Publié par JEAN-LUC D le 24 juillet 2022 à 18:46

OM Mercato : Alors qu’Alexis Sanchez étudierait l’offre de Pablo Longoria, une autre star mondiale pourrait prochainement rejoindre l’Olympique de Marseille.

OM Mercato : Pablo Longoria ne lâche pas l’affaire pour une star de Naples

Alors que l’attaquant chilien Alexis Sanchez n’est pas insensible à l’intérêt de l’Olympique de Marseille, une autre star mondiale pourrait également débarquer dans la cité phocéenne cet été. Surtout que la direction marseillaise souhaiterait se débarrasser de Bamba Dieng d’ici le 31 août prochain. Après neuf ans de bons et loyaux services en Serie A, Dries Mertens quitte le SSC Naples. Comme pressenti, le club italien a officialisé ce dimanche le départ de l'attaquant belge. En fin de contrat le 30 juin dernier, le joueur de 35 ans n’est pas parvenu à trouver un accord avec ses dirigeants en vue d’une prolongation.

Auréolé du titre de meilleur buteur de l'histoire du club napolitain, le compatriote d’Eden Hazard quitte donc l’Italie avec un bilan de 148 buts marqués et 90 passes décisives en 397 matches toutes compétitions confondues. Désireux d’offrir à Igor Tudor une équipe capable d’aller loin en Ligue des Champions la saison prochaine, Pablo Longoria serait intéressé par Mertens. D’après Calciomercato, la possibilité de former un duo avec Alexis Sanches et de retrouver son ancien partenaire Arkadiusz Milik pourrait convaincre l’ancien ailier du PSV Eindhoven à accepter l’offre de l’Olympique de Marseille. De son côté, le président des Partenopei avait déjà fait ses adieux au joueur samedi soir.

OM Mercato : Dries Mertens ne prolongera pas son contrat

Dans une longue interview accordée à Radio Kiss Kiss, Aurelio De Laurentiis a confirmé le départ de Dries Mertens après avoir refusé de parapher un nouveau bail sur la base d’un salaire de 4,5 millions d’euros annuels. Le natif de Louvain va donc faire ses valises et aller faire valoir son talent ailleurs.

« Je lui ai proposé 4,5M€ bruts par saison et il a refusé. Alors j'ai dit merci beaucoup à toi, à ton fils Ciro, à ta femme, pour tout ce que tu as fait ici et les buts extraordinaires marqués, mais nous ne pouvons pas aller au-delà de nos capacités. J'ai besoin d'avoir de l'argent pour acheter de jeunes joueurs qui pourront représenter Naples dans les saisons futures. Quand nous avons changé tous les joueurs plus âgés pour faire venir ceux comme Mertens et Koulibaly, les supporters étaient dubitatifs, mais ils sont devenus champions ici », a notamment expliqué l’homme d’affaires italien.

Reste maintenant à savoir si l’OM parviendra à battre la concurrence de la Lazio Rome afin de s’offrir les services de Dries Mertens.