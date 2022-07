OL Mercato : Après Lacazette, Lyon sur un autre coup en Angleterre

Publié par Ange A. le 16 juillet 2022 à 23:35

OL Mercato : Après avoir bouclé le retour de Lacazette, Lyon pourrait rapatrier un autre ancien de Ligue 1 évoluant en Premier League.

OL Mercato : Un autre ancien de Ligue 1 dans le viseur de Lyon

Bien que privé de Coupe d’Europe, l’Olympique Lyonnais a signé de jolis coups lors de ce mercato estival. L’ OL a acté le retour d’Alexandre Lacazette et de Corentin Tolisso. L’avant-centre et le milieu formés à Lyon étaient tous deux en fin de contrat respectivement à Arsenal et au Bayern Munich. Après avoir réussi ces signatures gratuites, la direction du club rhodanien souhaiterait rapatrier une ancienne pépite de Ligue 1. Media Foot croit savoir que Lyon s’intéresse à Rayan Aït Nouri.

Formé à Angers, le latéral gauche évolue depuis 2020 à Wolverhampton. Les Wolves ont bouclé son transfert l’été dernier après un prêt d’une saison. En quête d’un arrière gauche suite au départ d’Emerson Palmieri, les Gones auraient donc coché le nom de l’ancien angevin. Il a inscrit un but et délivré six passes décisives lors de la dernière campagne écoulée.

Le pactole réclamé par les Wolves pour Aït Nouri

Wolverhampton ne compte pas faire de cadeau avec son arrière gauche. Le pensionnaire de Premier League entend réaliser une belle plus-value en cas de transfert de Rayan Aït Nouri. Lequel avait été recruté contre 11 millions. Les Wolves espèrent un chèque de 25 millions d’euros pour leur latéral gauche. Un montant conséquent pour l’ OL qui avait déjà lâché prise dans le dossier Tyrell Malacia.

En interne, Peter Bosz ne mise pas sur Youssouf Koné. De retour d’un prêt cet été, le latéral de 27 ans n’entre pas dans les plans de son entraîneur. L’arrière gauche malien devrait encore faire l’objet d’un départ cet été. Un intérêt de l’AJ Auxerre pour Koné est d’ailleurs évoqué. Le promu souhaiterait s’attacher les services du tricard lyonnais sous la forme d’un prêt.