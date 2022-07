OL Mercato : AJ Auxerre, un latéral se rapproche d'une signature

Publié par Anthony le 13 juillet 2022 à 20:58

OL Mercato : Revenu cet été après la fin de son prêt, un joueur de Lyon pourrait de nouveau partir, cette fois pour l'AJ Auxerre.

OL Mercato : Un nouveau prêt attend Youssouf Koné

Revenu chez les Gones après la fin de son prêt avec l'ESTAC, Youssouf Koné pourrait de nouveau partir sous la forme d'un prêt à l'AJ Auxerre cet été. Passé par Elche en Espagne, Hatayspor en Turquie et le Stade de Reims, en prêt, il pourrait connaître une nouvelle aventure en Ligue 1 la saison prochaine. En plus de l'AJ Auxerre, un club turc serait sur le dossier du joueur pour le recruter. Sous contrat jusqu'en 2024, le joueur se prépare au mieux avec l'Olympique Lyonnais avant de partir pour une nouvelle destination.

À la recherche d'un latéral gauche, le joueur malien ne rentrerait pas dans les plans de Peter Bosz et se retrouve dans la réserve en quête d'un nouveau point de chute. Souhaitant retrouver du temps de jeu régulier, après avoir participé à 22 rencontres de championnats parsemées de blessures et de remplacements pour 10 minutes de matches avec Troyes la saison dernière. Le joueur pourrait se relancer avec le promu en Ligue 1 pour apporter son expérience.

OL Mercato : Youssouf Koné ne s'est jamais imposé

Arrivé à Lyon en 2019 en provenance de Lille où il n'a pas brillé, le défenseur n'a joué qu'à 16 reprises avec les Gones et s'est fait prêter à plusieurs reprises sans briller dans ses clubs. Trois matchs seulement à Elche, 6 au Hatayspor, Youssouf Koné n'a jamais eu de temps de jeu régulier et espère peut-être pouvoir enfin se lancer à l'AJ Auxerre. Le joueur voulait rester du côté de l'ESTAC. En conférence de presse avant la fin de la saison, le joueur avait déclaré qu'il se sentait bien. " C’est mon souhait, j’ai beaucoup d’estime pour ce club. Mais c’est le destin qui décidera, on verra. "