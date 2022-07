FC Nantes Mercato : Le nouveau coup de pression de Kombouaré

Publié par Ange A. le 17 juillet 2022 à 00:15

FC Nantes Mercato : Antoine Kombouaré a encore envoyé un message à sa direction ce samedi au sortir d’une victoire en amical.

FC Nantes Mercato : Kombouaré lâche un message retentissant à Kita

Le FC Nantes a signé sa première victoire en préparation ce samedi contre le Stade Malherbe de Caen (2-0). Bien que satisfait du résultat, Antoine Kombouaré a adressé un message à sa direction. Le coach de Nantes espère toujours du renfort offensif cet été. « Ça fait trois semaines qu’on a repris, on a eu l’arrivée d’Evann mais ce n’est pas suffisant. J’attends très vite au moins deux attaquants, peut-être un troisième, pour avoir des arguments offensifs, pour prétendre bien démarrer le Championnat, nous permettre de travailler à l’entraînement », a lâché le coach des Canaris dans les colonnes de L’Équipe. L’entraîneur du FCN souhaite conserver quelques éléments cet été. « Après, on ne perd pas de joueur, c’est très important. Et puis, il y a l’intégration de beaucoup de jeunes », a-t-il poursuivi.

La réaction de Kombouaré après la victoire contre Caen

En attendant ses renforts, Antoine Kombouaré n’a pas manqué de saluer les prouesses de son équipe. Le FC Nantes s’était incliné (1-0) contre l’EA Guingamp mercredi lors de son premier match de préparation. Le coach du FCN note des améliorations pour cette deuxième sortie. « Il y a du mieux par rapport à Guingamp. On est plus solides, capables de mieux jouer, de se procurer pas mal de situations. On est dans la phase de préparation, dans les charges de travail, ça bosse », a souligné le technicien kanak. Lequel a jugé les débuts d’Evann Guessand, prêté par l’OGC Nice cette saison.

« Evann fait ce qu’il faut pour s’intégrer, il est en train de mettre en place des automatismes, de trouver des complicités dans le jeu avec les copains et puis, physiquement, il va monter en puissance », a assuré le coach du club des bords de l’Erdre.