PSG Mercato : Gros coup de froid dans un deal avec Naples

Publié par Ange A. le 17 juillet 2022 à 07:55

PSG Mercato : Un deal entre le Paris Saint-Germain et Naples évoqué cet été pourrait capoter pour des raisons financières.

PSG Mercato : Deux Parisiens dans le viseur de Naples

L’un des chantiers du Paris Saint-Germain cet été sera de réduire ses effectifs. Nouvel entraîneur du PSG, Christophe Galtier l’a encore confirmé dans un entretien à L’Équipe. Le successeur de Mauricio Pochettino compte travailler avec un groupe réduit. « On a 26 ou 27 joueurs en dehors des gardiens, c’est énorme (…) On partira cette saison avec 21 joueurs de champ, et quelques jeunes », a assuré l’entraîneur parisien. Avec l’arrivée de Milan Skriniar, l’avenir d’Abdou Diallo devrait s’écrire loin de Paris. Le défenseur sénégalais serait d’ailleurs pisté par Naples. Le club parthénopéen vient de céder Kalidou Koulibaly à Chelsea. Le pensionnaire de Serie A aurait également des vues sur Keylor Navas. Le Costaricien n’est plus le numéro 1 indiscutable dans la capitale. Il pourrait retrouver un statut de titulaire à Naples.

Deux énormes obstacles pour Diallo et Navas

Seulement, Naples aura des difficultés pour filer un coup de main à Paris dans son opération dégraissage. Le Corriere della Sera révèle que le PSG se montrerait exigeant pour le transfert d’Abdou Diallo. Après avoir déboursé 32 millions d’euros pour recruter l’ancien monégasque, le club francilien réclamerait au moins 30 millions pour le céder. Un montant jugé élevé par Naples qui vient pourtant d’empocher 38 millions suite au transfert de Koulibaly.

Outre le montant réclamé par Paris, les émoluments de Navas et Diallo poseraient problème au club italien. Lequel a fixé son plafond salarial à 3 millions d’euros annuels. Navas et Diallo percevraient respectivement 7 et 5 millions annuels à Paris. De quoi refroidir le dernier 3e de Serie A. Reste maintenant à savoir si les deux Parisiens, en quête d’un temps de jeu considérable, accepteront de fournir un sacrifice au niveau financier.