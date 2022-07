PSG Mercato : Le Barça prêt à doubler Paris pour un incroyable talent

Publié par Thomas G. le 18 juillet 2022 à 12:13

PSG Mercato : Souhaitant engager les futurs grands joueurs de demain, le Paris Saint-Germain pourrait se heurter à la concurrence du Barça.

PSG Mercato : Une lutte avec le Barça pour une pépite turc

Le Paris Saint-Germain veut poursuivre son mercato après avoir officialisé la venue d’Hugo Ekitike sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Cette formule va permettre aux Parisiens de reprendre leur mercato sans être inquiétés par la DNCG ou le fair-play financier. Le club de la capitale peut donc continuer à se renforcer durant le mercato estival.

En parallèle des dossiers Renato Sanches et Milan Skriniar, le PSG progresse pour faire venir le jeune prodige de Fenerbahçe, Arda Güler. La pépite turc de 17 ans a explosé cette saison avec son club formateur. Ses qualités et sa précocité ont attiré la convoitise des plus grands clubs européens. Selon le journaliste turc Gökhan Dinç, Liverpool, Arsenal, Manchester City, le Barça et le PSG sont notamment venus aux nouvelles. Les Parisiens sont les plus avancés sur le dossier, mais les Blaugranas souhaiteraient rattraper leur retard. Xavi apprécie beaucoup le profil d’Arda Güler et la direction du Barça pourrait passer à l’action pour satisfaire l'entraîneur espagnol. Les deux clubs sont prêts à payer la clause libératoire de l’espoir turc qui s’élève à 20 millions d’euros.

PSG Mercato : Arda Güler, un nouveau joyau à Paris ?

Durant l’intersaison, le Paris Saint-Germain a perdu un des fers de lance de son attaque avec le départ d’Angel Di Maria. Le club de la capitale souhaite se renforcer dans ce secteur pour remplacer l’ailier argentin de 34 ans. Ousmane Dembélé était la cible prioritaire mais le dossier a été abandonné dès l’arrivée de Luis Campos.

La piste Arda Güler ferait l’unanimité en interne au Paris Saint-Germain, le jeune talent est vu comme un futur grand joueur. Son agilité et sa qualité de passe font de lui un candidat idéal pour remplacer Angel Di Maria. Après l’arrivée d’Hugo Ekitike, le PSG pourrait donc recruter un deuxième crack européen.