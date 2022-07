OGC Nice Mercato : Revirement sur une piste prioritaire du Gym

Publié par ALEXIS le 18 juillet 2022 à 12:11

OGC Nice Mercato : L’arrivée d’un gardien de but au Gym se complique. Le joueur visé par Favre est hésitant et l’entraineur commence à perdre patience.

OGC Nice Mercato : Yann Sommer fait patienter le Gym

L’ OGC Nice peine à recruter un gardien de but pour remplacer Walter Benitez parti au PSV Eindhoven. Le portier pisté par Lucien Favre, Yann Sommer, est toujours au Borussia Mönchengladbach où son contrat est valide jusqu’en juin 2023. D’ailleurs, L’Équipe a révélé que le club de Bundesliga a transmis une offre de prolongation de contrat, d'une longue durée, à son portier N°1. Le média avait aussi annoncé un accord entre les deux clubs depuis plus d'une semaine pour le transfert de l’international suisse (74 sélections). Mais le dernier mot revient maintenant à Yann Sommer. Et il est encore hésitant si l’on en croit le quotidien sportif.

« Le gardien suisse, érigé comme priorité, avait entre les mains un contrat de l' OGC Nice prêt à signer, mais depuis quelques jours, Sommer s'interroge et ne serait plus si enclin à rejoindre la Côte d'Azur », a fait savoir la source. Pendant que le portier de 33 ans réfléchit au nouveau projet proposé par le Borussia Mönchengladbach, la direction niçoise et Lucien Favre s’impatiente. « Yann Sommer est entré dans une réflexion, qui n'exclut pas Nice. Mais en interne, au Gym, la confiance qui était de mise depuis des jours s'est effritée ces dernières heures », a indiqué le journal.

OGC Nice Mercato : Lucien Favre dans une situation inconfortable

L’ OGC Nice a impérativement besoin de joueurs en renfort, notamment au poste de gardien de but, surtout après les deux défaites concédées respectivement contre Benfica (0-3) puis Fulham (0-2) en amical. Pour l’heure, la seule recrue est l’ailier gauche roumain Rares Ilie (19 ans), engagée samedi. Et le temps qui s’écoule complique la tâche de l’entraîneur, qui espérait travailler tôt avec un effectif au complet. Le successeur de Christophe Galtier va-t-il abandonner la piste menant vers Yann Sommer ou attendre encore la réponse de son compatriote ? Il est possible que la direction du club azuréen se lance sur une autre piste, étant donné que le championnat commence dès le 5 août, soit dans un peu plus de deux semaines.