OM Mercato : Coup de théâtre, l’arrivée de Clauss se précise !

Publié par Timothée Jean le 18 juillet 2022 à 21:45

OM Mercato : Alors que les choses semblaient mal embarquées pour la venue de Jonathan Clauss, Marseille a reçu une nouvelle superbe dans ce dossier.

OM Mercato : Aucune offre de Man United pour Jonathan Clauss

L'Olympique de Marseille n’a pas recruté un nouveau piston droit pour la saison à venir. Le club phocéen a pourtant multiplié les pistes ces dernières semaines. Et l’une d’entre elles mène à Jonathan Clauss, auteur d’une excellente saison au Racing Club de Lens. Le défenseur polyvalent, capable d’évoluer au poste de milieu offensif, a enchainé de belles prestations chez les Sangs. Des performances remarquables qui lui ont même permis d’intégrer l’équipe de France.

Titulaire inamovible du RC Lens, Jonathan Clauss est aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs latéraux de la planète foot. Et son profil attise forcément la convoitise de nombreux prétendants. Ces derniers jours, Manchester United paraissait en pole position pour boucler son transfert. Le club mancunien est doté de moyens financiers considérables et semblait même proche de conclure un accord avec le RC Lens pour le transfert de l’international tricolore. Mais rien n’est encore signé entre les différentes parties. Le correspondant pour Diario AS, Andrés Onrubia Ramos, assure en effet que les dirigeants lensois n’ont jusqu’ici reçu aucune offre des Red Devils pour Jonathan Clauss, ce qui redonne donc de l’espoir aux Marseillais dans ce dossier. D'ailleurs, les dirigeants de l' OM ont décidé de mettre les bouchées doubles afin de boucler la signature du joueur au plus vite.

OM Mercato : Nouvelle offre de Marseille pour Jonathan Clauss

À une année de la fin de contrat avec le RC Lens, Jonathan Clauss aimerait bien changer de club et aurait même une préférence pour l’Olympique de Marseille. L’Équipe expliquait récemment que le joueur de 29 ans est très intéressé à l’idée de disputer la prochaine Ligue des champions sous les couleurs marseillaises. Le club phocéen dispose ainsi d’un sérieux avantage dans ce dossier. Le seul problème, c’est que les dirigeants lensois se montrent inflexibles dans les négociations, réclamant un très joli chèque avant de céder leur joueur.

Conscient de cela, l’ OM aurait alors décidé de rehausser son offre. Selon les dernières informations dévoilées par Nizaar Kinsella, les dirigeants marseillais proposeraient à présent une offre de 11 millions d’euros pour le transfert de Jonathan Clauss. Reste à savoir si ce montant sera suffisant pour boucler ce deal. Les négociations se poursuivent dans ce sens. L’Atlético Madrid serait également embuscade sur cette piste.